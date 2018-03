Tekmovalci opravili prvi trening, tekle so tudi solze

Za tekmovalci je zanimiv in naporen dan. Spoznali so dietetika Gašperja Groma, ki jim je predstavil nov način prehranjevanja, prvič so intenzivno vadili pod vodstvom trenerjev Jana in Nataše, na večernem pogovoru z voditeljem Markom pa so tekle tudi solze.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včerajšnji dvoboj med rdečimi in modrimi v smučarskem teku je pozabljen, je pa med tekmovalci že slutiti, da se rivalstvo med ekipama stopnjuje. Na to je najglasneje, sicer bolj v šali kot zares, opozoril Željko, ki je omenil, da bi svoji ekipi do zmage pomagal tudi tako, da bi v hrano članov nasprotne ekipe dodal kaj redilnega.

Tekmovalci so danes z zanimanjem prisluhnili dietetiku Gašperju Gromu, ki je z njimi delil veliko koristnih nasvetov za zdravo prehranjevanje, dobili pa so tudi jedilnike, ki jim bodo pomagali na poti do želenega cilja - izgubi čim več odvečnih kilogramov.

Kasneje sta se ekipi prvič odpravili v telovadnico ter opravili prvi trening pod vodstvom trenerjev Nataše in Jana. Trening, ki je trajal 30 minut, je bil za mnoge zelo težka preizkušnja, toda na koncu sta bila oba trenerja zelo zadovoljna s pristopom in vztrajnostjo svojih varovancev.

Po večerji je v hiši tekmovalce presenetil še voditelj Marko Potrč, ki jih je med pogovorom povprašal tudi o domotožju. Ob tem je bilo razumljivo najtežje Ervini, ki je doma pustila devetmesečnega otroka. Čeprav mnogi sotekmovalci občudujejo njeno voljo in odločenost, sama ni povsem prepričana, da bo trimesečno preizkušnjo šova The Biggest Loser zmogla brez svojega otroka. Več v videu.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.