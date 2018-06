Rok je postal drug človek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od težaka do junaka

V oddaji Od težaka do junaka je gostoval tudi nedavno izpadli tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija Rok Damiš, ki je tudi navdušil s svojo preobrazbo.

Fotografija, na kateri je bila lepo razvidna razlika v Rokovem videzu med prvim in zadnjim tehtanjem v šovu The Biggest Loser Slovenija, je navdušila vse prisotne, nenazadnje tudi Roka, ki pravi, da ne popušča in še naprej pridno trenira.

V The Biggest Loser Slovenija je pred nami finalni teden, spremljajte zadnje velike preizkušnje od ponedeljka do petka ob 21.00 na Planet TV!

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.