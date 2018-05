Rebeka priznala: Nad njim sva se lahko izživljala #video

Rebeka. Rok in Simon bodo danes tisti tekmovalci, ki bodo razvajali preostale. In ker je dobro tudi kakšno ušpičiti, si bodo privoščili Eda.

Kako lahko treniramo na prostem, bodo danes pokazali tekmovalci šova The Biggest Loseer Slovenija, ki bodo telovadili ob Ptujskem jezeru. Popoldne bodo zašli v obdobje graščakov in za konec videli, da znajo tudi ženske brcati žogo, in to celo bolje kot fantje. V hiši bo presenečanje pričakalo Majo, prav tako pa bomo ob masažah videli razgaljena telesa tekmovalcev. Šov si oglejte nocoj ob 21.00 na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.