Razkrivamo novo telovadnico The Biggest Loser Slovenija #video

The Biggest Loser Slovenija

Razkrivamo novo telovadnico, ki bo postala drugi dom naših tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena od novosti letošnjega šova The Biggest Loser Slovenija je tudi nova telovadnica, kjer se bodo danes začeli potiti naši novi junaki. Po njej nas je vodil trener Jan Kovačič in nam pri tem pokazal tudi nove "mučilne" naprave, ki bodo naše tekmovalce pripeljale do novega telesa. "Veselim se, da imamo nova telovadna orodja, pogrešal bom le boksarsko vrečo. Pa še pod prste si bova lahko gledala tako midva z Natašo kot tekmovalci med sabo, zato bo vse še bolj napeto," je razkril Jan.

Danes ob 21.00 uri ne zamudite šova, ko bo tekmovalce prvič obiskal tudi nov dietetičar Gašper Grom.