Peter Kauzer in Benjamin Savšek dobila svoji vlogi v resničnostnem šovu #video

Priznana kajakaša Peter Kauzer in Benjamin Savšek se bosta v vlogi krmarjev pridružila tekmovalcem šova The Biggest Loser Slovenija, presenetil pa bo tudi voditelj Marko Potrč, ki bo pokazal mokro zadnjico od vožnje v kajaku.

Uspešna in priznana kanuista Peter Kauzer in Benjamin Savšek bosta presenetila naše tekmovalce na današnjem izzivu. Bohinjsko jezero bo postalo prizorišče spopada med rdečo in modro ekipo, ki se bosta pomerili v veslanju. Izziv bo sprva prinesel veliko navdušenja, na koncu pa se bo vzdušje med ekipama močno zaostrilo, saj poraženci ne bodo mogli sprejeti slabšega rezultata. Padlo bo kar nekaj grdih pogledov in težkih besed.

Dan se bo nadaljeval z nagrado za zmagovalno ekipo, ki se bo prepustila spretnim rokam maserjev, medtem pa se bo nasprotna ekipa ohladila kar v domači hiši, kjer bodo pomivali okna. A ker ni dobro, da se mula dolgo kuha, bodo poskrbeli za zabavne trenutke, tako se bodo moški preoblekli v ženske.

Ob večernem obisku Marka pa bo teklo tudi morje solz pri več tekmovalcih. Kaj bo tako zelo ganilo predvsem Majo, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.