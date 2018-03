Nataša Gorenc: Delo trenerja je podobno vzgoji otrok

The Biggest Loser Slovenija

Šov The Biggest Loser Slovenija se je začel z vso močjo. Trenerja sta si izbrala rdečo in modro ekipo, zdaj bo šlo zares. Lani je zmagal Bojan Papež, ki je bil član modrih. Bo letos v ospredju rdeča ekipa? O tem je spregovorila njihova trenerka Nataša Gorenc, ki je bila letos prva izbira marsikaterega tekmovalca.

Foto: Planet TV

Lani je bila rdeča skupina večkrat poražena kot Janova modra. Zakaj menite, da je bilo tako in kaj si obetate letos?

Nekateri v moji skupini so se trudili bolj, drugi manj. Žal je imela rdeča skupina že v osnovi nekoliko slabše možnosti, kasneje pa so delali napake tudi s taktiko, da so izločali najmočnejše člene ekipe. To nas je pokopalo, verjamem, da bo letos rdeča ekipa močnejša.

Foto: Planet TV

Zdaj se začenja zares. Izbrali ste že novo ekipo tekmovalcev. Bo vaš stil dela enak kot prejšnjo sezono?

Seveda. Kot trener zagovarjaš določen način dela. Pristop je del tebe kot človeka in tega se ne da spreminjati. V prvi sezoni sem spoznala in se naučila tudi te nove dinamike, kar bom upoštevala pri drugi sezoni, vendar moj način dela ostaja enak. Zagovarjam strožji režim, ker sem prepričana, da smo samo tako lahko uspešni in dosežemo želene cilje.

Tekmovalce prve sezone ste naučili veliko, kaj pa ste se od tekmovalcev naučili vi?

Tekmovalci ti dajejo refleksijo na tvoje delo. Treba je vedeti, da nihče ni nezmotljiv, tudi trener ne. Delo trenerja je podobno vzgoji otrok: vedno se vprašaš, ali si naredil prav in kaj bi še lahko izboljšal. Absolutno pa sem se tudi jaz veliko naučila od tekmovalcev, tako kot trenerka kot oseba. Verjamem, da bo enako tudi letos. Foto: Planet TV

Boste to sezono navijali bolj za dekleta glede na to, da je lani zmagal moški predstavnik?

Dekleta imajo na sploh v šovu še veliko rezerve, za katero upam, da se bo izkazala v drugi sezoni. Težava je v tem, da že v tekmovanje vstopamo s slabšimi genskimi predispozicijami, potem se pojavi nesamozavest, ki pripelje do tega, da ne verjamemo, da lahko zmagamo. Vse se začne v glavi, tudi treningi in pot do zmage. Ker verjamem v ženske, jih bom še bolj spodbujala in jim skušala vcepiti v glavo misel, da tudi one zmorejo in lahko zmagajo.