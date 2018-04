Natalija Verboten razkriva najljubši recept #video

The Biggest Loser Slovenija

V nocojšnji epizodi bo s tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija kuhala Natalija Verboten.

"Oba z možem obožujeva kuhanje. Vse obroke razen kosila pripravljava sama. Večinoma je kuhinja v moji domeni, medtem ko Dejan včasih vskoči pri pripravi večerje. Ker imam doma kar tri moške, je skoraj vedno nekdo lačen, zato se pri nas vedno nekaj kuha in peče … Prav tako imava to srečo, da si tast Zoran, ki živi v bližini in je že v pokoju, vzame čas in nam v miru ter z ljubeznijo že 12 let pripravlja kosila, ki so večinoma skupna," pove Natalija, ki se najraje posveča pripravi sladic, medtem ko Dejan obvlada žar. Simpatična pevka nam je zaupala tudi enega svojih najljubših receptov: "Recept za pijano nevesto mi je dala očetova partnerica pred več kot 15 leti in še zdaj se radi posladkamo z njo."

Recept:

9 dag sladkorja

4 rumenjaki

1 vaniljev sladkor

Zmiksamo, da rumenjak postane svetlejši, nato pa dodamo:

9 žlic olja

9 žlic mleka

9 žlic gladke moke

7 žlic kakava

1 pecilni prašek

Vse skupaj zmešamo.

Naredimo sneg iz beljakov in ga narahlo vmešamo v maso.

Pečemo 30 min na 180-200 stopinj Celzija (pečeno je, ko rob malce odstopi, kar lahko poskusimo z noževo konico ali zobotrebcem).

Ko je testo še vroče, prelijemo z 2,5 dl mleka, v katerega vmešamo 6 žlic sladkorja in 7 žlic ruma.

Skuhamo puding iz 7,5 dl mleka in 2 praškov vanilijevega pudinga, ko je še topel in tekoč, ga polijemo čez testo, nato se mora vse skupaj ohladiti.

Na ohlajeno namažemo 0,5 l stepene sladke smetane in posujemo s kakavom.

Kako se bo v kuhinji skupaj s tekmovalci šova danes odrezala Natalija, pa preverite v nocojšnji oddaji.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od torka do petka ob 21. uri.