Namig za kosilo: recept, ki je očaral Gašperja Groma in zasenčil njegovo ženo

The Biggest Loser Slovenija

Bučkini rezanci s piščancem, jajčevci in gobami, s katerim so tekmovalci očarali nutricista Gašperja Groma in zasenčili kuho njegove žene, vsebuje zgolj 400 kalorij. "Ne znam kuhati, spoznam pa se ne hrano," je povedal Grom, ki ta zdrav in okusen obrok svetuje tudi gledalcem.