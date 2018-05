Matic osupnil s preobrazbo, koliko kilogramov je izgubil? #foto

Matic Kos, ki je šov The Biggest Loser Slovenija zapustil že po drugem tednu, še naprej pridno trenira, kar je lepo razvidno s fotografije, ki jo je pred kratkim delil na družabnih omrežjih.

Matic Kos, izpadli tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija, je na svojem profilu na Facebooku objavil fotografijo, na kateri ga vidimo pred vstopom v šov in zdaj. S fotografije je razvidno, da Matic tudi po izpadu iz oddaje še naprej pridno trenira. Do zdaj je izgubil precej kilogramov in navdušil z novo podobo.

Matica smo vprašali, kako mu je uspelo doseči tako osupljiv rezultat. Trenutno namreč tehta 97 kilogramov, na prvem tehtanju v šovu pa je imel kar 116,6 kilograma.

Zrečan je povedal, da še naprej pridno vsak dan hodi v fitnes, kjer preživi približno dve uri, trenira pa brez pomoči osebnega trenerja. "Najraje se zadržujem na tekalni stezi, med konci tedna pa večkrat sedem tudi na kolo. Tovrstni način vadbe mi najbolj ustreza, saj se tako najbolj 'prešvicam'," je povedal sogovornik.

Skrbi tudi, da se pravilno prehranjuje, saj pravi, da brez tega ni pravih rezultatov. Najraje si obroke pripravi sam, priznava pa, da se včasih tudi pregreši in si privošči kakšen obrok "za dušo".

Matic je v novi podobi vsekakor bolj samozavesten in je tudi že bil na morju in na bazenu, kjer je brez sramu pokazal svoje telo. Vseeno pravi, da ga do želenega cilja, 85 kilogramov, čaka še kar nekaj dela in trdih treningov.

