Majda se ni ustrašila nobenega izziva #video

Majda je v šovu The Biggest Loser Slovenija dokazala, da je neustrašna, lotila se je prav vsakega izziva, ki je bil postavljen pred njo, in sebi ter celotni Sloveniji dokazala, da nikoli ni prepozno za nov začetek.

Foto: Planet TV

Plezanje na stolp po zasneženih in spolzkih stopnicah? Ja, tudi tega se je lotila Majda, ki se ni ustavila pred nobenim izzivom in nikoli ni iskala izgovorov, da ji česa ne bi bilo treba narediti. Iz tedna v teden se je maksimalno trudila in dokazala, da se z vztrajnostjo tudi pri njenih letih lahko daleč pride.

Pri 65 letih ji je tako uspela cela kopica podvigov, danes pa je vitalnejša kot že dolgo ne. Čeprav odhaja domov, se tukaj njena pot hujšanja ni ustavila. Tudi doma napoveduje težko bitko kilogramom, želi si, da bi prišla pod sto kilogramov, in morda ji bo to uspelo že do finalne oddaje.

[video: 67140 / ]

Se še spomnite njenih številih izzivov v šovu The Biggest Loser Slovenija?

