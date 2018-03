Ljubezen in službo zamenjal za maraton

The Biggest Loser Slovenija

Henrik Lutz, ki je tako gledalce kot komentatorje šova najbolj razdvojil in jih postavil na dva pola, je potegnil črto in se odločil, da bo odslej v ospredje postavil zgolj sebe in svoje telo.

Foto: Planet TV

"Službe še vedno nisem našel, tudi v ljubezni ni nič novega, zato sem sebe postavil na prvo mesto," je povedal Henrik Lutz, tekmovalec prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija. Čeprav je potem, ko je izpadel iz tekmovanja, vse kazalo, da bo svoje moči usmeril v iskanje nove službe in osvajanje Indirinega srca, se je odločil, da izpolni obljubo, ki jo je dal v šovu. "Zaobljubil sem se, da bom shujšal toliko, da se bom maja lahko udeležil maratona v Radencih. Treniram dvakrat na dan in vse svoje napore in pozornost usmerjam v ta cilj. Ko bo izpolnjen, pa se bom lotil naslednjih," je še dodal Henrik, ki svoje kurjenje kalorij redno objavlja tudi na svojem profilu na Facebooku.

Foto: Planet TV

Časi, ko je Henrik svoje čustvene težave razreševal pri odprtih vratih hladilnika, količin pa pri tem sploh ni prešteval, so minili. "Moji pomirjevali sta bili meso in čokolada. Verjetno sem bil eden od redkih, ki je zmogel pomalicati kilogram pršuta. No, ti časi so mimo, nadzor in vajeti sem vzel v svoje roke," pravi računalničar in pravnik.