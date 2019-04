Ko pot preobrazbe postane lažja!

Zdrav način življenja se nam v današnjih časih zaradi preštevilnih obveznostih, hitrega tempa in stresa vedno bolj izmika. In kadar teža postane problem, mora biti rešitev hitra in enostavna – in želimo si takojšnjih rezultatov.

Eden od načinov za hitro in učinkovito izgubo telesne teže je zelo nizkoenergijska dieta z Nupo dietno prehrano, s katero je pričela tudi Petra Pintarič, bivša tekmovalka The Biggest Loser Slovenija in so jo razvili strokovnjaki za zdravljenje debelosti v bolnišnici Hvidovre na Danskem in je klinično preizkušena v več kot 50 kliničnih študijah, beleži tudi odlične rezultate pri uravnavanju zmerne do hude debelosti.

Tamara Šišić Kramer, certificirana osebna fitness trenerka in life coachinja, ki je tudi sama šla skozi preobrazbo in sedaj dnevno pomaga posameznikom do celovite preobrazbe svetuje: “Dandanes pomeni zelo nizkoenergijska dieta relativno kratkoročno dieto s hitro izgubo telesne teže (1,4 – 2,5 kg/teden), pri čemer uživamo vso hrano v obliki popolnih nadomestkov obroka, ki se uživajo kot edini vir prehrane, ki pa morajo biti temu primerno osnovani, saj morajo vsebovati vsa hranila, ki jih naše telo potrebuje za normalno delovanje v obdobju hujšanja; najmanj 50 g beljakovin, da organizem obvarujemo pred preveliko izgubo brezmaščobne telesne mase, ~ 50 g ogljikovih hidratov, saj je glukoza edini vir energije za možgansko tkivo. in ~ 10 g vlaknin dnevno pa tudi esencialne maščobne kisline, vitamine in minerale, saj moramo med dieto popolnoma zadostiti njihovim potrebam z nadomestki hrane. “

Mednje spada Nupo dietna prehrana, s katero so tudi številni znani Slovenci in Slovenke uspešno izgubili odvečne kilograme, saj so: živila za posebne zdravstvene namene za uravnavanje prekomerne telesne teže registrirani na Ministrstvu za zdravje ,

za uravnavanje prekomerne telesne teže , prvi popolni prehranski nadomestek v zelo nizkoenergijski dieti (< 800 kcal),

v zelo nizkoenergijski dieti (< 800 kcal), s 6 porcijami dnevno vašemu telesu zagotovi vse potrebne vitamine, minerale, prehranske vlaknine,

dnevno vašemu telesu zagotovi potrebne dokazana učinkovitost v več kot 50 kliničnih študijah,

v le cca. 115 kcal ponudi uravnotežen in nizkokaloričen obrok,

ponudi in obrok, ponuja širok izbor okusov Nupo dietnih napitkov (mango/vanilija, malina/borovnica, kakav, jagoda, bela kava), Nupo dietnih juh (zelenjavna, pekoči tajski piščanec, paradižnik) in NOVO Nupo dietna ovsena kaša cimet/jabolko, pomaga vam pri spremembi prehranjevalnih navad

Nupo dietnih napitkov (mango/vanilija, malina/borovnica, kakav, jagoda, bela kava), Nupo dietnih juh (zelenjavna, pekoči tajski piščanec, paradižnik) in pomaga vam pri z njo nadomeščate svojo obstoječo prehrano, tako ni dodaten strošek,

je enostaven za pripravo in priročen za uživanje kjerkoli,

in priročen za uživanje brez GSO in glutena.

V povprečju lahko posameznik z zelo nizko energijsko dieto izgubi do 2,5 kg na teden oziroma tudi do 20 kg v nekaj mesecih, kar pomeni, da bodo uspešni celo tisti manj potrpežljivi. Glede na to, da se uporablja pri zmerno ali hudo debelih osebah, izguba telesne teže izboljša težave povezane z debelostjo, med drugim sladkorno bolezen, visok krvni tlak in holesterol v krvi.

