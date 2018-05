Jasna v šoku: Ne boste verjeli, kaj ji je izrekel Andrej

Tudi nocoj po šovu The Biggest Loser bodo z nami komentatorji oddaje Od težaka do junaka, v kateri bo Andrej Milutinovič presenetil z izjavo o voditeljici Jasni Kuljaj in keglovih vajah.

Voditeljica oddaje Od težaka do junaka Jasna Kuljaj je sokomentatorje med pogovorom v studiu opozorila, da je za ženske, ki so že rodile, nekoliko težje izvajati vaje s poskoki. Indira se ni povsem strinjala in jo spomnila na keglove vaje, obenem pa namignila Andreju, naj ji obrazloži pozitivne vplive izvajanja teh vaj. Andrejeve besede pa so nato presenetile vse prisotne.

Več v priloženem posnetku in v nocojšnji oddaji Od težaka do junaka.

