INTERVJU s Henrikom: To ni bilo pošteno! #video

The Biggest Loser Slovenija

Katera je bila prva misel ob usodnih eliminacijah, kaj bo prva stvar, ki jo bo naredil ob odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija, za koga bo navijal in kaj svojim sotekmovalcem sporoča izpadli tekmovalec Henrik Lutz?

"Že v šovu sem dal tekmovalcem veliko nasvetov. Če jim bodo sledili še naprej, jim bodo zagotovo koristili, seveda pa je konec koncev to njihova odločitev in volja," je povedal Henrik, ki se je poslovil na zadnjih eliminacijah. Čeprav zaradi odločitve, da mora on domov, ni bil prizadet, se mu poteza tekmovalcev ni zdela poštena. "Jez se nikoli ne bi tako odločil, sploh če nekdo izrazi željo, da bi šel domov," pravi Vojničan, ki se bo že jutri podal v telovadnico na trening. Namerava se udeležiti prihajajočega maratona, do katerega želi izgubiti še 30 kilogramov.

