Indira priznala, da njen dekolte ni naraven #video

Od težaka do junaka

Voditeljica Jasna Kuljaj je v komentatorski oddaji Od težaka do junaka pohvalila Indirin dekolte in razvila se je velika debata o tem, ali je njen dekolte "že nov". Indira namreč ne skriva, da se izguba kilogramov pozna tudi na oprsju in si želi to popraviti. A skrivnost dekolteja, ki so ga v oddaji pohvalili vsi, je drugačna. Poglejte v posnetku iz oddaje!