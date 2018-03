Henrik: Upam, da se ne bom zaljubil

The Biggest Loser Slovenija

Zakaj se v šov The Biggest Loser Slovenija vrača ravno on, ali se bo tudi letos zaljubil, zakaj je padalec od zunaj, ki ničesar ne obljublja, kakšno vlogo ima v njegovem življenju številka tri in zakaj je prav on vir presenečenj? Vse to bo v intervjuju razkril skriti tekmovalec oddaje Henrik Lutz.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu vsak dan od ponedeljka do četrtka ob 21. uri.