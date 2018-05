Harvey Norman obdaril tekmovalce resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalce resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija je na začetku 23. oddaje čakalo prav posebno presenečenje, obiskal jih je Dejan Hercigonja, generalni vodja na oddelku računalništva za Harvey Norman Slovenija. Ker je Harvey Norman že v prvi sezoni šova poskrbel, da so lahko tekmovalci s pomočjo zapestnic - merilnikov aktivnosti Fitbit sledili svojemu napredku, so jih v dar dobili tudi letos.

Zapestnica – merilnik aktivnosti Fitbit Alta HR je idealen spremljevalec v boju z odvečnimi kilogrami, prav tako pa je odličen sopotnik pri doseganju zastavljenih ciljev in ohranjanju zdravega življenjskega sloga.

Harvey Norman x The Biggest Loser Slovenija

Ker se Harvey Norman zaveda pomena zdravega načina življenja, se je tudi letos odločil, da tekmovalce resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija obdari z zapestnico – merilnikom aktivnosti Fitbit. S pomočjo zapestnic – merilnikov aktivnosti Fitbit so trenirali že tekmovalci prve sezone, zdaj pa bodo lahko svoj napredek in telesno pripravljenost spremljali tudi tekmovalci druge sezone. Te je na začetku 23. oddaje obiskal Dejan Hercigonja, generalni vodja na oddelku računalništva za Harvey Norman Slovenija, in jim razdelil zapestnice – merilnike aktivnosti Fitbit Alta HR.

Trener, ki je s teboj 24 ur na dan

Ko Jana in Nataše ni v bližini, je zapestnica - merilnik aktivnosti Fitbit Alta HR edini osebni trener, na katerega se tekmovalci zanesejo podnevi in ponoči. Zapestnici – merilniku aktivnosti Fitbit Alta HR pri ohranjanju fit postave in rušenju osebnih rekordov zaupa že na tisoče ljudi po celem svetu, med njimi tudi profesionalni športniki.

Osebna izkaznica življenjskega ritma

Zapestnico – merilnik aktivnosti Fitbit Alta HR lahko uporablja vsak, ki ima željo po izgubljanju odvečnih kilogramov, vzdrževanju telesne pripravljenosti ter skrbi za svoje zdravje in izboljšanje spanca. Zapestnica - merilnik aktivnosti Fitbit Alta HR nudi dostop do različnih informacij:

Srčni utrip - Fitbit Alta HR meri srčni utrip med dnevnimi aktivnostmi in nočnim počitkom. Z merilnikom imate možnost redno spremljati srčni utrip in si tako zagotoviti boljše rezultate med samo vadbo. Aktivne minute v celem dnevu - S Fitbit Alta HR lahko spremljate naslednje podatke: koliko korakov ste prehodili, koliko kalorij ste ob tem porabili, kakšna je bila vaša prehojena razdalja ali dolžina treninga. Prav tako pa vas zapestnica - merilnik redno motivira, da naredite vsaj 250 korakov v eni uri. Pametni telefon na zapestju - Na zaslonu Fitbit Alta HR vidite tudi, kdo vas kliče, kdaj ste dobili sporočilo in opomnike z vašega koledarja. Poleg tega pa lahko v vsakem trenutku dneva izveste natančen čas. Kakovost spanja - Fitbit Alta HR je nepogrešljiv spremljevalec tudi med spanjem. Merilnik samodejno zazna, kdaj se odpravite spat. Ponoči spremlja cikel vašega spanja in zabeležene podatke pretvori v obliko zapisa. Zjutraj pa si meritve lahko ogledate na vaši osebni napravi. Merilnik ima funkcijo tihega alarma, ki vas ob določenem času prebudi s prijetno nežno vibracijo. Stanje baterije - Fitbit Alta HR je opremljen s kakovostno baterijo, ki omogoča do 7 dni neprestanega delovanja. Ko se baterija izprazni, jo boste hitro (1–2 uri) napolnili preko priloženega polnilnega kabla. Dodatno - Fitbit Alta HR samodejno prepozna, kdaj ste aktivni in dobljene podatke o vadbi samodejno pošilja na brezžično povezane naprave, kjer lahko potem v obliki grafov in tabel izveste vse o vaši aktivnosti in si postavite nove cilje. Seveda pa lahko do podatkov na zapestnici - merilniku dostopate z enostavnim dotikom zaslona.

Vabljeni v poslovalnice Harvey Norman, kjer vam bodo usposobljeni strokovnjaki ob nakupu zapestnice - merilnika aktivnosti le-to tudi nastavili glede na vaše želje in potrebe. Tako boste lahko že iz trgovine zakorakali pripravljeni na akcijo.

In ne pozabite, vsak korak šteje!