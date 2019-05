Gaja je preteklost, Gregor razkril, da ima dekle: To je moja ljubezen!

Najmlajša tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Gaja je pozabljena. Kljub temu, da so med njo in njenim sotekmovalcem ter sostanovalcem Gregorjem v oddaji preskakovale iskrice, je Gregorjevo srce osvojila druga. Njeno ime je Monika.

Z Gajo se po koncu šova še ni srečal. "Vsi vlagamo svojo energijo v treninge, verjetno pa sploh ona, ki je med finalisti in morebitnimi kandidati za zmago," je pojasnil Gregor, ki tudi sam pridno trenira vsak dan.

Kljub temu pa je na družabnih obrežjih videl njeno fotografijo, kjer se kaže v svoji novi podobi z novo pričesko. Prelevila se je namreč v dolgolaso blondinko. In kako njen videz komentira simpatični Kamničan? "Rečem lahko le, da se je ona odločila za nov videz in zato šteje le to, da je všeč njej in da se dobro počuti."

Končno pa smo izvedeli tudi, zakaj je Gregor zadržan z odgovori o Gaji, saj je bilo o njunem več kot prijateljskem odnosu v oddaji veliko povedanega. Potem ko smo na profilu na Facebooku opazili njegovo fotografijo s skrivnostnim dekletom, smo ga o tem tudi povprašali in končno dobili tudi njegovo potrditev, ki bo utišala vsa namigovanja o njegovih namenih z Gajo.

"Monika, s katero sem slikan, je moja ljubezen," je končno prvič javno naznanil srečno zaljubljeni Gregor, ki je tako svoje srce oddal drugi. Skupaj z Moniko sta delila tudi video.

FINALNA ODDAJA letošnje krajše sezone šova The Biggest Loser Slovenija bo v petek, 10. maja 2019, ob 21. uri. Ne zamudite!

