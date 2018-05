Ekipi modrih in rdečih bosta razpadli #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

The Biggest Loser Slovenija

Ekipi modrih in rdečih bosta razpadli, tekmovalci, pred katerimi bo nova skušnjava, pa se bodo začeli boriti vsak zase.

Tekmovalci bodo prišli v telovadnico, kjer jih bosta čakala trenerja s presenečenjem o katerem pa so naši junaki slutili že pred treningom ...

Rekla jim bosta, naj slečejo majice – ekipi bosta razpadli in začelo se bo posamično tekmovanje. V kakšne barve se bodo odeli tekmovalci, poglejte v galeriji.

Popoldne bo prineslo novo skušnjavo, ki bo predvsem boj med dekleti. V kvizu bomo izvedeli, koliko so se tekmovalci do zdaj naučili o prehrani in presenetljive številke glede kalorij, eni od tekmovalk pa bo uspelo, da se bo skozi skušnjavo prebila, ne da bi pojedla karkoli. Marku bo na pomoč priskočil tudi Željko ...

Večer bo pognal strah v kosti Marti, saj bo začela razmišljati o tem, da je najstarejša in posledično ne bo mogla izgubiti toliko kilogramov kot njeni sotekmovalci. Tudi drugim bodo misli že uhajale v finale, od katerega tekmovalce loči le še nekaj tednov. Kdo deluje najbolj zaskrbljeno, preverite že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.