S Casalijem je na Nautici posijalo sonce

Še posebej pestro je bilo sladko obsejemsko dogajanje. Za sladek program so poskrbela Casalijeva dekleta, ki so obiskovalcem delila vzorčke kroglic rum-kokos. Tako slastno so polepšala sejemsko doživetje, da so obiskovalcem pričarala nasmehe na obraze in v Marino Portorož prinesla sonce.

