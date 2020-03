"Še vedno je milijon zvokov okoli mene!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že ta torek ob 21. uri si boste na Planetu lahko premierno ogledali oddajo Preživetje v divjini, v kateri prvega tekmovalce čaka zelo zahtevna preizkušnja. Poleg plavanja v ledeno mrzli vodi in netenja ognja na primitiven način z lokom bo moral sam preživeti tudi mrzlo noč v divjini.

Simonu iz Novega mesta na preizkušnji v nepoznanem okolju vsekakor ni bilo lahko. Potem ko je čez dan spoznal nekaj preživetvenih tehnik, ki mu jih je predstavil svetovno priznani inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami Brane T. Červek, je dobil nalogo, da pripravi vse potrebno, da bo noč, ki jo bo preživel sam v divjini brez prisotnosti inštruktorja, kar se da udobna.

Ker ima noč svojo moč, so poleg nizkih temperatur tekmovalcu ponoči precej nevšečnosti povzročali tudi različni zvoki, ki so prihajali iz vseh smeri. Več v zgornjem videu.

Simonovo tokratno prebivališče, zaradi katerega je dobil vzdevek Jamski medved.

Dolenjec nam je zaupal, da so ponoči, ko si sam v divjini, minute dolge kot ure. "Nehote razmišljaš o neuspehu in svojih strahovih. Veliko sem razmišljal tudi o svojih otrocih in bližnjih."

Tekmovalec je imel pred svojim zasilnim prebivališčem v divjini, zaradi katerega je dobil vzdevek Jamski medved, nameščen tudi zvonec, na katerega lahko tekmovalec pozvoni, če presodi, da izziva v divjini ni zmožen preživeti.

Ali je Simon moral izziv predčasno zaključiti, izveste v oddaji Preživetje v divjini.

Kakšen izziv je Brane T. Červek pripravil za Simona in kako uspešno se je ta z njim spopadel, si poglejte v torek, 17. marca, ob 21. uri na Planetu, ko bo oddaja Preživetje v divjini na sporedu prvič.

