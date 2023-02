Slab obisk Planice #video

Končno jo imamo. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je slovenska skakalna reprezentanca na ekipni tekmi osvojila bronasto kolajno. Nika Križnar, Ema Klinec, Timi Zajc in Anže Lanišek so v dolini Pod Poncami upravičili visoka pričakovanja slovenskih navijačev, v razburljivi tekmi so zaostali za Nemci in Norvežani.

Foto: zajem zaslona Dober obet za naše orlice in orle pred preizkušnjami, ki še sledijo. A svetovno prvenstvo je doslej postreglo tudi z manj rožnatimi zgodbami. Ena izmed njih je zagotovo slab obisk navijačev. V prvem tednu jih je bilo le 27 tisoč, organizatorji pa so napovedovali, da si bo prvenstvo do konca ogledalo med 100 in 120 tisoč ljubiteljev zimskih športov.

Cilj svetovnega prvenstva − 150 tisoč obiskovalcev − je tako po prvem tednu postal nekoliko oddaljen. Dolino pod Poncami je namreč obiskalo le dobrih 27 tisoč ljudi. In mednje sodijo poleg navijačev tudi novinarji, tehniki, prostovoljci. Večji obisk so zabeležili ob koncu tedna. Cene vstopnic so namreč naletele na največ zgražanja javnosti. Konec tedna, ko je bil obisk največji, je najcenejša vstopnica stala 64 evrov, VIP-vstopnica pa skoraj polovico minimalne plače. Družina štirih je tako za stojišče morala odšteti 119 evrov. Ne le za karto, za slovenske razmere je treba globoko v žep seči tudi za hrano in pijačo. Cene so nekoliko prijaznejše tik ob prizorišču, a kljub temu še vedno visoke. Vrtoglavim cenam navkljub pa organizatorji še vedno upajo na izpolnitev zadanega cilja.

Danes v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite: med tem, ko se vlada Roberta Goloba sooča z najnižjo javnomnenjsko podporo doslej, naj bi v največji opozicijski stranki SDS sprejeli odločitev o interpelaciji celotne vlade, sobarice Hotelov Bernardin pa so s stavko izrazile nasprotovanje prenosu na zunanjega izvajalca. Več ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.