Več opreme za manj denarja! EVERUN nakladalci najvišje kakovosti

Nakladalci so v današnjem času skoraj nepogrešljiv del opreme komunalnih podjetij in kmetij za pripravo delovišča, prenašanje težkih tovorov, kopanje ali premikanje materialov. A kako vemo, kateri nakladalec bi nam prišel najbolj prav?

Kmetijska mehanizacija Everun pred poslovalnico Lagerhof

Everun je proizvajalec kmetijske opreme, ki od leta 2007 uspešno širi svojo ponudbo in je prisoten že v 52 državah po celem svetu, med njimi tudi v Sloveniji. Znani so po izdelkih najvišje kakovosti, varnosti in zmogljivosti. Njihova enostavna uporaba, zanesljivost in udobje pa so pika na i k dobri uporabniški izkušnji.

Podjetje LAGERHOF iz občine Rogaška Slatina je zastopnik in serviser za kmetijsko opremo Everun. Zavedajo se, da sodobna kmetijska mehanizacija pripomore k lažjem in bolj učinkovitem delu. S sloganom ZA MALE IN VELIKE ponujajo širok spekter cenovno ugodne kmetijske opreme za male in poklicne kmetovalce.

Pred kratkim so svojo ponudbo povečali z nakladalci, pri njih pa dobite tudi male in velike bagre ter viličarje znamke Everun. Ponudba je ogromna, zato lahko izberete tistega, ki bo vam najbolje služil. Če potrebujete nakladalec za prelaganje in nakladanje razsutega tovora, je za vas prava izbira klasični nakladalec z ali brez teleskopa. Izbirate lahko med večimi motorji, od cenovno ugodnejših do priznanih znamk kot so Yanmar in Perkins, naročite lahko tudi električni motor. Najbolj priljubljene serije klasičnih nakladačev so ER in ER4 ter so na voljo z močjo dviga od 0,6 do 6 ton.

Nakladalci serije ER.

Pri Lagerhofu najde nakladalec za vsakogar, saj imajo na voljo tudi posebne ''manjše'' teleskopske nakladalce. Ti so namenjeni za dvigovanje tovora na višje višine in na manj dostopnih mestih. Eden takih je nakladalec serije ERT1500. Lahko bi rekli, da je že bolj podoben viličarju, saj je manjši in nižji od ostalih nakladalcev. Njegov teleskop se premika višje kot pri klasičnih nakladalcih, kar omogoča boljšo manipulacijo dela. Z manjšim obračalnim krogom je primeren tudi za skladišča in hleve.

Nakladalci ERT1500.

Če se sprašujete, kako priti do rezervnih delov, naj vam še povemo, da je od leta 2014 v Nemčiji ustanovljeno podjetje Everun Europe za dobavo rezervnih delov in za tehnično usposabljanje evropskih kupcev. Originalne rezervne dele dobite v poslovalnici Lagerhof, poleg tega pa sprejemajo tudi naročila po meri.

Naročnik oglasnega sporočila je Lagerhof.