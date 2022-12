Ujemite Miklavža in zaupajte želje Božičku

Na osrednjem prireditvenem prostoru bodo to sredo postavili tudi Božičkovo dnevno sobo. V njej se bodo odvijale interaktivne animacije za otroke in družine ter nepozabne LEGO igralne urice. Prav tako se bodo tam lahko obiskovalci fotografirali z njim, mu zaupali želje za prihodnje leto in prejeli njegovo darilce. Božiček se bo ustavil v ponedeljek, 19. decembra, ob 17. uri, še preden se bo odpravil na pot okoli sveta. Družbo mu bosta delala tudi nagajiva škrata.

Foto: Robert Krumpak

Vsi ljubitelji drsanja lahko uživajo na pravljično okrašenem drsališču na ALEJI SKY, ki je veliko kar 1000 m2, ima 140 m dolge ledene steze in bo obratovalo vse do konca tega leta. Odprto je od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure in ob nedeljah ter praznikih od 11. do 21. ure.

Foto: Robert Krumpak

Obiskovalci si lahko izposodijo drsalke, pingvinčke ali hokejske palice. Poleg se lahko v čarobnih hiškah okrepčajo z vročim čajem in s kuhanim vinom. Drsališče je odeto tudi v disko barve. Za najmlajše se ob sobotah od 17. ure odvija pester program na drsalkah, vsi ostali pa se v disko ritmih z DJ-jem lahko zazibajo od 19. ure. Ob nedeljah bo drsališče postalo učilnica na prostem, saj se bodo obiskovalci s Pino Umek in prijatelji učili drsati.