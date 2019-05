To sta družini, ki bosta v šovu Menjamo ženi zamenjali svoji članici

Do konca maja bomo lahko na Planetu spremljali kratek družbeni eksperiment, oddajo Menjamo ženi, v kateri bosta dve družini zamenjali ne le svojo članico, ampak tudi svojo rutino in navade, kar zna pripeljati do marsikaterega izziva in pogovora, kakršnega si v življenju nismo predstavljali. Oddaja Menjamo ženi bo prvič na Planetu že v petek, 17. maja.