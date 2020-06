Superizziv za super zaključek projekta 1, 2, 3, GREMO!

Že tretja sezona HOFERjevega družbeno odgovornega projekta 1, 2, 3, GREMO! je tudi v nepredvidljivih časih premagala vse ovire ter med Slovenci širila vrednote medsebojne pomoči in povezanosti.

Glavno vlogo pri še zadnji skupinski vadbi so imeli znani Slovenci, podporniki projekta: Sanja Modrić, Gaja Prestor, Luka Žvižej, Antea Bitenc, Eva Ahačevčič Pakiž, Rebeka Fink in Jure Marolt. Ti so pod strokovnim vodstvom ambasadorjev projekta – nutricistke Mojce Cepuš, osebnega trenerja Jana Kovačiča ter televizijskega voditelja in športnega navdušenca Marka Potrča, skupaj s podporniki projekta 1, 2, 3, GREMO! na Facebooku in Instagramu ponovili vaje iz dobrodelnih tedenskih izzivov.

Ekipni duh zbral 4.200 evrov za URI Soča

Podporniki projekta tudi letos niso vadili le zase, temveč tudi za vse tiste, ki sami tega ne zmorejo. S tedenskimi dobrodelnimi izzivi zbrana sredstva – gre za 4.200 evrov – bo HOFER namenil Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Soča. Donacija bo olajšala nakup kolesa za kardiovaskularno vadbo za oddelek po možganski kapi.

HOFERjev projekt, ki združuje tako športno kot dobrodelno noto, je v zadnjih treh sezonah k aktivnemu življenjskemu slogu spodbudil več tisoč Slovencev. "Zdravje naših kupcev in zaposlenih nam je zelo pomembno. Vadbe in prehranske nasvete smo letos preprosto preselili na splet ter družbena omrežja. Ljudem smo ponudili celovit in strokovno zasnovan vadbeni ter prehranski program ravno takrat, ko so ga najbolj potrebovali, sledili pa so mu lahko v zavetju svojih domov in ob zavedanju, da so del večje ekipe," so nam povedali pri HOFERju.

Navdušenje nad izjemnim odzivom

Po zadnjem Superizzivu so bili polni energije in navdušenja tudi ambasadorji projekta. "Odzivi podpornikov so bili skozi celoten projekt odlični! Slovenci smo radi aktivni, še bolj zagreti pa smo, če smo ob tem še dobrodelni. Vadbe v živo preko spleta so bile nekaj novega tudi zame, ogromno sem se naučil in prav pogrešal bom ta naša druženja," nam je ob zaključku zaupal Jan Kovačič, trener to pomlad zagotovo najbolj zagnane in srčne ekipe 1, 2, 3, GREMO!.

Navdušena nad velikim številom podpornikov projekta pa je bila tudi nutricistka Mojca Cepuš. "Vesela sem, da se je toliko Slovencev odzvalo na našo pobudo in da smo si pretekle, ne ravno običajne tedne skupaj naredili prijetnejše ter pri tem odprli številna vprašanja, povezana z zdravim življenjskim slogom." S širokim nasmehom na obrazu pa je projekt zaključil tudi vsestranski športni navdušenec Marko Potrč: "Boljše ekipe si ne bi mogli želeti, iskrena hvala vsem za sodelovanje. Bodimo ponosni na to, kar nam je uspelo!"

Zaključek projekta 1, 2, 3, GREMO! pa še ne pomeni konca vadb in aktivnega življenja. Spletna stran vabi vse podpornike in tudi tiste, ki se s projektom še niso spoznali, da jo obiščejo, pobrskajo med recepti, na voljo ostaja tudi knjižnica preteklih vadb. Vse vsebine, pripravljene s strani strokovnjakov, še naprej ostajajo brezplačne. Boljše počutje tako tudi med poletjem ne bo ovira. 1, 2, 3, GREMO!

Program vadbe: https://123gremo.hofer.si/program_vadbe/

Jedilniki Mojce Cepuš: https://123gremo.hofer.si/jedilniki/

