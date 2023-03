Slovenski turizem na ITB Berlin izpostavlja kulturna in športna doživetja

Slovenski turizem se v teh dneh pod okriljem STO v sodelovanju s 28 slovenskimi podjetji in destinacijami predstavlja na eni od najpomembnejših svetovnih turističnih borz, ITB Berlin. V ospredju slovenske predstavitve so kultura in kulturna doživetja ter športni turizem. Borza ITB Berlin tokrat prvič po letu 2019 znova poteka v živo, in sicer med 7. in 9. marcem. Dogodek je letos namenjen izključno poslovni (B2B) javnosti. Danes je potekala tudi razglasitev nagrajencev na prestižnem mednarodnem tekmovanju The Golden City Gate, ki nagrajuje odličnost na področju promocijsko-komunikacijskih kampanj in orodij v turizmu. Mednarodna strokovna žirija je STO prisodila kar štiri zlate in eno srebrno nagrado.

Glavni moto letošnje borze ITB Berlin je Open for Change oz. Odprti za spremembe, osrednja tema pa obvladovanje transformacije. Izzivi prihodnosti so med drugim usmerjeni v digitalizacijo kot orodje za izboljšanje uporabniške izkušnje v turizmu, v trajnostni razvoj ter v merjenje učinkov turizma v destinacijah. Država partnerica borze je Gruzija.

Slovenija v svoji predstavitvi tokrat izpostavlja kulturo in kulturna doživetja in napoveduje naslednjo promocijsko temo slovenskega turizma za 2024 in 2025, ki bo kulturni turizem. »Ne pozabljamo pa niti na športni turizem, enega najhitreje rastočih segmentov turizma v svetu. Športni turizem je še vedno osrednja tema komunikacijskih aktivnosti STO v letošnjem letu, v okviru katere predstavljamo Slovenijo kot destinacijo za aktivni oddih, priprave športnikov in kot odlično gostiteljico mednarodnih športnih prireditve,« je dejala direktorica STO, mag. Maja Pak.

Slovenski turizem se je leta 2022 že močno približali ravni obiska in nočitev iz rekordnega 2019. Nemčija je bila lani z visokim, 18-odstotnim deležem prenočitev najpomembnejši emitivni trg slovenskega turizma. Impresiven je podatek, da smo v letu 2022 zabeležili skoraj 1,8 milijona prenočitev nemških turistov, kar je bilo 68 odstotkov več kot leta 2021 in kar 18 odstotkov več kot v doslej rekordnem letu 2019.

Slovenski razstavni prostor na ITB Berlin je prizorišče pestrega dogajanja. Mag. Maja Pak in generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin sta se med drugim srečali z direktorico Svetovne turistične organizacije (UNWTO) za Evropo Alessandro Priante ter podpredsednikom Messe Berlin Davidom Rützem. Potekajo tudi srečanja s predstavniki ETC, HTZ, Brussels Airlines, VisitScotland, Kärnten Werbung in drugimi. Sejem in slovensko predstavitev je obiskala tudi veleposlanica RS v Berlinu, dr. Ana Polak Petrič.

Slovenija v Berlinu v okviru svoje predstavitve tokrat prvič predstavlja t. i. »travel talks« - pogovore s predstavniki iz sveta turizma, medijev in iz vrst drugih deležnikov. Drevi bo Slovenija gostila »ITB Get Together« slovenski večer z okoli 150 vabljenimi gosti.

Travel talks na slovenskem razstavnem prostoru na ITB Berlin. Foto: Andreas Amman

V sklopu ITB Berlin so danes podelili nagrade The Golden City Gate za odličnost na področju promocijsko-komunikacijskih kampanj in orodij v turizmu. Slovenska turistična organizacija (STO) je v konkurenci več kot 100 prijavljenih del iz 21 držav osvojila kar štiri zlate in eno srebrno nagrado. Mednarodna strokovna žirija je tako nagradila vseh pet projektov, ki jih je STO prijavila na tekmovanje. Z zlatom so se okitili poslovni dogodek Slovenia – Connecting sports and tourism, vodnik Slovenia Travel Guide, promocijsko-dokumentarni film Slovenia Green ter podcast Feel Slovenia. Srebrno nagrado pa si je prislužil video s kolesarskim asom Tadejem Pogačarjem This is my way of freedom. My way of enjoying life. Uspešnost Slovenije na tekmovanju je še dodatno okrepil Turizem Ljubljana, ki je osvojil dve zlati nagradi. Več o nagradah lahko preberete tukaj.

Več informacij o dogajanju na ITB Berlin najdete v medijskem središču .