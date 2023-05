Na Zelenem dnevu slovenskega turizma podelili 69 novih znakov Slovenia Green

Zeleni dan slovenskega turizma je namenjen turističnim deležnikom in partnerjem, ki so trajnostni razvoj postavili v jedro svojega delovanja. Osrednji del dogodka sta predstavljala podelitev plaket prejemnikom znaka Slovenia Green in program z izobraževalnimi vsebinami s področja trajnostnega razvoja. Letos sta dogodek gostila destinacija Bohinj ter Bohinj ECO Hotel, oba člana Zelene sheme slovenskega turizma. Zbrane je nagovoril tudi župan Bohinja Jože Sodja. STO je Zeleni dan pripravila v partnerstvu s Konzorcijem Slovenia Green ter Turizmom Bohinj.

Generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Dubravka Kalin, je dejala, da z Zelenim dnevom obeležujemo zeleno in trajnostno usmeritev slovenske turistične ponudbe. »To je usmeritev, ki ji sledimo že nekaj let, in vodi k uresničevanju strateške vizije: 'Zelena butičnost. Manjši odtis. Večja vrednost za vse.'. Eden vidnejših mednarodno priznanih projektov, deležen številnih pohval, je Zelena shema slovenskega turizma, ki jo uspešno vodi Slovenska turistična organizacija. Še posebej smo veseli, da se vsako leto vse več turističnih destinacij in ponudnikov, ki so se zavezali, da bodo ves čas izboljševali raven trajnosti, ponaša s certifikatom Slovenia Green. Destinacije so ocenjene po 84 globalnih merilih standarda Green Destination in kar pet destinacij je prejelo platinasti znak Slovenia Green, na kar smo še posebej ponosni. Prejemnikom iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihov prispevek k trajnostnemu razvoju slovenskega turizma.«

Generalna direktorica direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Dubravk Foto: Jošt Gantar

Direktorica STO, mag. Maja Pak, je izpostavila Zeleno shemo slovenskega turizma kot stičišče vseh prizadevanj na področju trajnostnega razvoja v turizmu v državi: »Ponosni smo, da so vanjo danes vključene vse vodilne turistične destinacije. Kakovost Zelene sheme prepoznavajo tudi v tujini, saj jo je Evropska potovalna komisija prepoznala kot osnovo pri pripravi trajnostnih usmeritev za evropske destinacije. V slovenskem turizmu se želimo v aktualnem strateškem obdobju do leta 2028 ob zmerni rasti številčnih kazalnikov osredotočiti zlasti na občutno povečanje kakovosti in dodane vrednosti ter resnično trajnostno delovanje. Zagotoviti moramo dobro razvito in uravnoteženo ponudbo, ki bo skladna z našimi vrednotami trajnostnega in odgovornega turizma ter bo hkrati izpolnjevala – ali presegala – pričakovanja gostov. Zelene destinacije in zeleni ponudniki imajo priložnost, da pri tem prevzamejo vodilno vlogo.«

Direktorica STO, mag. Maja Pak Foto: Jošt Gantar

Koordinatorica Konzorcija Slovenia Green, Tina H. Zakonjšek, pa je poudarila: »Turizem je tesno vpet v globalno okolje in mnogi izmed izzivov človeštva so tudi izzivi turizma. Turistični deležniki morajo neizbežno naslavljati krize, kot so trenutna kriza kadrov, nedavna zdravstvena kriza ali vztrajna podnebna kriza. Zelena shema slovenskega turizma nam kot nacionalno orodje za spodbujanje trajnosti in osveščanje vseh deležnikov, vključno z lokalnim prebivalstvom, o odgovornem in na dolgi rok vzdržnem razvoju naše panoge omogoča, da tovrstne izzive naslavljamo skupaj. V Konzorciju Slovenia Green ves čas stremimo k temu, da z izobraževanjem in deljenjem dobrih praks dopolnjujemo aktivnosti deležnikov na nacionalni ravni in pospešujemo implementacijo trajnostnih rešitev med našimi člani ter podpiramo razvoj in trženje odgovorne turistične ponudbe za končne uporabnike.«

Koordinatorica Konzorcija Slovenia Green, Tina H. Zakonjšek Foto: Jošt Gantar

Na današnjem Zelenem dnevu slovenskega turizma je plakete prejelo:

16 destinacij (Slovenia Green Destination),

(Slovenia Green Destination), 41 nastanitev (Slovenia Green Accommodation),

(Slovenia Green Accommodation), 19 restavracij (Slovenia Green Cuisine),

(Slovenia Green Cuisine), 5 atrakcij (Slovenia Green Attraction) ,

(Slovenia Green Attraction) 1 turistična agencija (Slovenia Green Travel Agency),

(Slovenia Green Travel Agency), 1 plaža (Slovenia Green Beach).

Samo v zadnjem letu, od Zelenega dne 2022, smo v Zeleni shemi slovenskega turizma na novo podelili 69 novih znakov Slovenia Green. Ob novih prejemnikih je danes znake prejelo še 14 destinacij, ki so znak Slovenia Green Destination po treh letih od zadnjega prejema obnovile.

Ob znakih Slovenia Green je bil danes drugič podeljen tudi naziv naj zeleni koordinator oz. naj zelena koordinatorica. Tokrat si je naziv prislužila Nevenka Klun iz destinacije Kočevsko. Delo zelenih koordinatorjev je letošnja naj zelena koordinatorica opisala kot zahtevno: »Zelena shema je zastavljena zelo široko in ni dovolj, da se trudimo le turistični delavci, pač pa so vključena tudi številna druga področja. Zeleni koordinator mora zato delovati zelo povezovalno, imeti mora odličen pregled nad dogajanjem na destinaciji in vzpostavljeno široko mrežo stikov, biti pa mora tudi zelo potrpežljiv. Posluh občine in vodilnih v drugih javnih zavodih je za dobro oceno destinacije nujno potreben.«

Naj zelena koordinatorka, Nevenka Klun iz destinacije Kočevsko. Foto: Jošt Gantar

Zelena shema: 288 znakov Slovenia Green v sedmih kategorijah

V okviru Zelene sheme je bilo doslej podeljenih že 288 znakov Slovenia Green v sedmih različnih kategorijah. Z znaki se tako danes ponaša:

60 destinacij (Slovenia Green Destination),

(Slovenia Green Destination), 142 ponudnikov nastanitev (Slovenia Green Accommodation),

(Slovenia Green Accommodation), 60 restavracij (Slovenia Green Cuisine),

(Slovenia Green Cuisine), 4 naravni parki (Slovenia Green Park),

(Slovenia Green Park), 8 turističnih agencij (Slovenia Green Travel Agency),

(Slovenia Green Travel Agency), 12 atrakcij (Slovenia Green Attraction) ter

(Slovenia Green Attraction) ter 2 plaži (Slovenia Green Beach).

V destinacijah z znakom Slovenia Green je bilo lani ustvarjenih okoli 90 odstotkov vseh turističnih prihodov in prenočitev v Sloveniji.

Zelena shema kot osnova za trajnostne usmeritve na ravni Evrope

Zelena shema slovenskega turizma je bila med prvimi projekti v Evropi na področju razvoja trajnosti v turizmu in je zgled številnim drugim državam. Ponosni smo, da je Evropska potovalna komisija (ETC) Zeleno shemo vzela za osnovo pri pripravi trajnostnih usmeritev za evropske destinacije, s tem pa je na prepoznavnosti in ugledu pridobila tudi Slovenija kot destinacija.

To dejstvo, skupaj z velikim številom nosilcev znaka Slovenia Green, kaže na velik pomen Zelene sheme, ki je postala osrednji program za bolj odgovoren razvoj turizma v Sloveniji.

Da bi lahko še naprej uspešno usmerjala razvoj slovenskega turizma, je pomembno, da se Zelena shema redno posodablja, prilagaja razmeram v turizmu in usklajuje s trendi. Na STO zato v prihodnjih letih načrtujemo njeno nadgradnjo, ki jo bo omogočil tudi v aktualni turistični strategiji ter Načrtu za okrevanje in odpornost opredeljen projekt vzpostavitve nacionalnega informacijskega središča na področju turizma. Središče, ki ga vzpostavlja STO, bo v prihodnjih letih omogočalo konkretne meritve na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja, s tem pa bo zagotovilo osnovo za podatkovno podprto odločanje pri trajnostnem upravljanju destinacij. Obenem bo omogočilo tudi digitalizacijo določenih procesov Zelene sheme.

Bohinj, prva destinacija s platinastim znakom Slovenia Green Destination

Bohinj, gostitelj letošnjega Zelenega dne slovenskega turizma, je leta 2021 postal prva destinacija z najžlahtnejšim, platinastim znakom Slovenia Green Destination. Isto leto je Bohinj sprejel prebojno Strategijo trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera, v kateri so ocenili nosilnost prostora jezerske sklede ter pripravil predloge ukrepov za trajnostni razvoj dejavnosti.

Lani je Bohinj osvojil naziv najboljše turistične vasi (Best Tourism Village), ki ga podeljuje Svetovna turistična organizacija (UNWTO). Te dni pa kraj gosti 17. Mednarodni festival alpskega cvetja. Gre za šopek botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij, posvečenih divjeraslim rastlinam, cvetličnemu bogastvu Bohinja in lokalni ponudbi. Del utripa festivala so danes izkusili tudi udeleženci Zelenega dneva.

V teh dneh se v Bohinju sicer odvija še en dogodek, v katerega je močno vpeta STO. Nacionalna turistična organizacija namreč v sodelovanju z Julijskimi Alpami predstavlja prvi enkratni dogodek, promoviran z novo zbirko NFT-žetonov (non-fungible token): The Ultimate Julian Alps Sensory Adventure. Žetoni NFT so izdani v omejeni izdaji kot edinstveni digitalni spominki za izbrane novinarje oz. medije, ki se udeležujejo omenjenega dogodka. S tem se Slovenija na globalni zemljevid umešča kot pametna, inovativna in trajnostna destinacija, ki smelo zre v prihodnost in sprejema nove tehnologije.