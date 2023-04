Slovenija s poslovnim dogodkom in močno promocijo v Dallasu odpira vrata gospodarstvu na trgu ZDA

Še nekaj dni nas loči do dogodka Texas Feels Slovenia, ki bo potekal 6. in 7. aprila 2023 v Dallasu, ZDA. Slovenija se bo v dveh dneh intenzivnega dogajanja ameriški javnosti predstavila kot odlična gospodarska partnerica s privlačnimi investicijskimi priložnostmi ter kot trajnostna turistična destinacija za zahtevnega gosta. Gre za nadaljevanje lanske uspešne in odmevne zgodbe v sklopu kontinuirane promocije Slovenije, njenega gospodarstva in turizma na ameriškem trgu, v kateri usklajeno nastopajo država in številna zainteresirana podjetja.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport se skupaj s SPIRIT Slovenija in Slovensko turistično organizacijo (STO) ter partnerji letos ponovno odpravlja z gospodarsko delegacijo 39 podjetij in turističnih destinacij v Dallas, kjer organizirajo poslovno-investicijsko konferenco, delavnico slovenskega turizma, številne »B2B« sestanke in obiske ameriških podjetij, izvedli pa bodo tudi okrepljeno oglaševanje Slovenije na NBA košarkarski tekmi med Dallas Mavericks in Chicago Bulls z naslovom 'I Feel Slovenia Night'.

S skupnim, usklajenim in celostnim pristopom k promociji Slovenije in h krepitvi gospodarskega sodelovanja želijo v projekt vključeni partnerji slovenskim podjetjem olajšati vstop na ameriški trg. Letošnji poslovni obisk vidijo kot odlično priložnost za okrepljeno pozicioniranje Slovenije v Dallasu in širše na ameriškem trgu, za navezovanje stikov s potencialnimi ameriškimi investitorji, poslovnimi partnerji, organizatorji potovanj in drugimi deležniki, izmenjavo izkušenj z ameriškim gospodarskim sistemom in privabljanje ameriških investicij v Slovenijo.

Slovenska podjetja pozdravljajo priložnost, da si lahko ob unovčevanju potenciala prepoznavnosti izjemnega slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića, s podporo države in partnerjev, lažje in učinkoviteje odprejo vrata na ameriški trg, vzpostavijo nova poslovna poznanstva in preverijo priložnosti za nove posle.

V dveh dneh bo v Dallasu potekalo več poslovno-promocijskih aktivnosti, ki povezujejo gospodarstvo, turizem in šport. STO bo izvedla delavnico slovenskega turizma, skupaj z Uradom Vlade RS za komuniciranje (UKOM) in Turizmom Ljubljana pa bo NBA košarkarsko tekmo med Dallas Mavericks in Chicago Bulls izkoristila za široko promocijo Slovenije z intenzivnim oglaševanjem.

Poslovno-promocijski dogodek v Dallasu, sodelovanje s klubom Dallas Mavericks in košarkarjem Luko Dončićem so le tri v nizu vrste ciljno usmerjenih promocijskih aktivnosti Slovenije na trgu ZDA.

Preberite več v medijskem središču.