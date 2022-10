Slovenska loterija med najboljšimi na svetu

V kanadskem Vancouvru med 16. in 20. oktobrom poteka Vrh svetovnega loterijskega združenja, ki velja za največji dogodek v industriji. Na njem so predstavili najpomembnejše trende in novosti v loterijskem svetu, posebna pozornost pa je bila namenjena tudi imenovanju novih članov v Hišo slavnih loterijske industrije.

94 članov Hiše slavnih loterijske industrije, med katerimi je le 19 Evropejcev, je letos medse izvolilo štiri voditelje. Kot edina iz Evrope je od včeraj med njimi tudi predsednica uprave Loterije Slovenije, Romana Girandon. Z njenim imenovanjem v Hišo slavnih je priznanje prejela tudi Loterija Slovenije, ki je ena najmanjših, a hkrati tudi ena najbolj cenjenih loterij v Evropi.

Kot je v častnem nagovoru v Vancouvru povedal Hansjörg Holtkemeier, predsednik Združenja evropskih loterij, Romana Girandon kot podpredsednica Združenja z razvojem in zagovorništvom področja trajnosti in odgovornega prirejanja iger v mednarodnem prostoru postavlja nove standarde.

Ob prejemu priznanja je Romana Girandon povedala: "Na to priznanje sem, ker gre za dosežek na svetovni ravni, zelo ponosna. Hkrati ob tem čutim veliko odgovornost. Prejeti priznanje za »zgodovinske dosežke za razvoj loterijske dejavnosti« mi daje namreč občutek, da se od mene pričakuje še več."

Hiša slavnih loterijske industrije je bila leta 2005 ustanovljena na čast tistim posameznikom, ki so za spodbujanje odličnosti in integritete v loterijski industriji naredili največ. Skupina izbranih strokovnjakov danes šteje 98 članic in članov iz vseh kontinentov.

Romana Girandon je oblikovalka uspešnih, vključujočih in družbeno odgovornih ekip. Vodenje Loterije Slovenije je prevzela leta 2013 in jo v tem času pomagala razviti v ugledno evropsko organizacijo, ki državljanom Slovenije zagotavlja storitve, primerljive tudi s tistimi na največjih evropskih loterijskih trgih. Od leta 2019 je članica izvršnega odbora Združenja evropskih loterij, znotraj katerega vodi skupino za razvoj trajnosti, junija 2021 pa je bila izvoljena tudi za podpredsednico Združenja. V mednarodnem prostoru si prizadeva za razvoj skupnosti loterij, ki bodo kot organizacije uspešne in trajnostno naravnane hkrati.

Loterija Slovenije je strateška naložba države s pomembno družbeno vlogo: v Sloveniji skrbi, da so loterijske igre za slovenske igralce zabavne, napredne in hkrati varne. Pri tem je ključni finančni učinek prirejanja loterijskih iger skrb za stabilno financiranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Družba je ena najbolj mednarodno povezanih in cenjenih loterij v Evropi in je soustanoviteljica največje evropske mednarodne igre Eurojackpot ter enakovredna partnerica najstarejše mednarodne igre na svetu, nordijske igre Vikinglotto.