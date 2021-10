Slavni italijanski tenorist ponovno pred slovenskim občinstvom

Svetovna zvezda in dobitnik zlatega globusa bo nastopil v organizaciji Star produkcije v ljubljanski dvorani Stožice 20. novembra 2021. Na koncertnem spektaklu bodo italijanskega umetnika spremljali vrhunski glasbeniki. Na odru bodo Simfonični orkester SNG Maribor in Mariborski koncertni zbor, kot posebna gostja pa bo nastopila Sabina Cvilak. Bocelli bo na ljubljanskem koncertu promoviral svoj zadnji studijski album "Si", s katerim je dosegel izjemni svetovni uspeh. To je njegov prvi album, ki je bil na prvem mestu najbolj prodajanih albumov v Ameriki in Veliki Britaniji.

Umetnik, katerega glas imajo mnogi za glas novega tisočletja, je doslej posnel devet oper in 15 albumov, ki jih je prodal v več kot 90 milijonih izvodov. Kariero je začel leta 1992. Za največjo prelomnico v njegovi karieri velja pesem "Con te partirò" in njena različica v duetu s sopranistko Sarah Brightman, ki je leta 1996 zasedla vrhove vseh svetovnih glasbenih lestvic ter sčasoma postala ena od najpopularnejših pesmi vseh časov. S številnimi nastopi in izdanimi albumi si je Bocelli pridobil naklonjenost širokega kroga občinstva, glasbenikov in glasbenih kritikov. Je eden redkih umetnikov, ki je nastopil pred tremi papeži, štirimi ameriškimi predsedniki in britansko kraljevo družino. Bocelli je tudi dobitnik zlatega globusa.

Vstopnice za ta glasbeni spektakel, ki bo 20. novembra 2021 v dvorani Stožice v Ljubljani, lahko kupite na spletnem portalu Eventim.si in na vseh pooblaščenih prodajnih mestih podjetja Eventim.

