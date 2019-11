Scarlett Johansson se je zaročila v stilu Jamesa Bonda #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mična igralka, ki skrbno skriva svojo zasebnost, se je med gostovanjem v oddaji Ellen vendarle nekoliko razgovorila tudi o zaroki s komikom Colinom Jostom. Pogovorno oddajo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka popoldne.

Scarlett je Ellen povedala, da zaroke ni pričakovala, čeprav sta o njej že govorila. Colin se je očitno s snubitvijo zelo potrudil, saj ga je igralka zelo pohvalila in dodala, da je vse skupaj potekalo v stilu Jamesa Bonda. "Zelo je šarmanten, pozoren in romantičen," Scarlett kar ni mogla prehvaliti svojega zaročenca. "Bil je čudovit trenutek," je dodala 34-letna lepotica, za katero bo to tretji zakon. V preteklosti je bila tri leta poročena z Ryanom Reynoldsom, prav tako tri leta pa je trajal zakon z Romainom Dauriacom, s katerim imata hčerko Rose Dorothy.

Več si poglejte v spodnjem posnetku, celotno oddajo pa lahko na Planetu ujamete ob 15. uri:

Aktualno, 17. sezono pogovorne oddaje Ellen lahko od ponedeljka do petka popoldne spremljate na Planetu.

