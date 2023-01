S skupnimi močmi in z jasnim ciljem - unovčimo športni potencial Slovenije

Minuli teden je z reorganizacijo Vlade Republike Slovenije področje športa prešlo pod Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, s čimer je nastala podlaga za iskanje večjih sinergij med temi tremi področji. Novoimenovani minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je tako s partnerji – direktorico Slovenske turistične organizacije (STO) mag. Majo Pak, vršilko dolžnosti direktorice Urada Vlade RS za komuniciranje Petro Bezjak Cirman ter vršilcem dolžnosti direktorja Javne agencije SPIRIT Slovenija Rokom Caplom – predstavil načrte na področju turizma in športa v tekočem letu, kjer je izpostavil pomen sistematičnega pristopa k načrtovanju in financiranju velikih mednarodnih športnih tekmovanj za državo.

"Odločitev, da šport prvič v zgodovini naše države povežemo z gospodarstvom in turizmom, je prelomna – razumem jo kot izziv, obenem pa kot odlično priložnost za nadaljnji razvoj in utrditev Slovenije med najuspešnejše države," je uvodoma dejal minister Matjaž Han. Kakovostna ponudba športa in s športom povezanih produktov po ministrovih besedah predstavlja velik motiv za prihod turistov. Direktorica STO mag. Pak je dodala, da so velik potencial športnega turizma na STO prepoznali že pred leti in zagnali vrsto promocijskih aktivnosti: "Danes uspešno sodelujemo s športnimi ambasadorji in drugimi športniki, izpostavljamo turizem in znamko I feel Slovenia na najodmevnejših športnih prireditvah ter s promocijo aktivnih počitnic navdušujemo ljubitelje športa ter aktivnega načina življenja ter jih vabimo v Slovenijo."

Minister Han se je med drugim poklonil dosežkom vseh slovenskih športnikov in dejal, da se z njimi močno poistovetijo tudi vsi državljani in jim predstavljajo vsakodnevno motivacijo: "Zato je čas, da športu vrnemo, kar Sloveniji šport že ves čas daje." Da bo to mogoče, je minister navedel štiri ključne korake, in sicer zagotovitev sistemskih vlaganj v športno infrastrukturo in površine za šport v naravi, sistematično načrtovanje in sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev, razvoj novih vrhunskih športnikov in njihovih trenerjev ter spodbujanje sodelovanja športa, gospodarstva in turizma za multipliciranje učinkov. Kot primer slednjega je navedel Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici 2023. "Preko medijev bo dogodek spremljalo več kot 450.000.000 posameznikov iz 90-ih držav po svetu. Takšnih priložnosti za promocijo države in našega gospodarstva enostavno ne bomo več izpustili," je bil jasen minister.

Tudi na STO so trenutno osredotočeni zlasti v svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, največjo športno prireditev v zgodovini Slovenije, pravi direktorica Pakova. "V Planici bomo prevzeli aktivno vlogo z intenzivno promocijo in izvedbo številnih spremljevalnih dogodkov. Znamko I Feel Slovenia bomo med drugim izpostavili na štartnih številkah ter na najbolj vidnih mestih tekmovalnih prizorišč, denimo na štartnih in ciljnih instalacijah, ob podelitvah medalj in na novinarskih konferencah." Dodaja, da so pred njimi še številne druge prireditve z velikimi vplivi na turizem, kot so Olimpijski festival evropske mladine, Evropsko prvenstvo v košarki za ženske ter Dirka po Sloveniji. V začetku februarja bo STO objavila tudi nov javni poziv za prireditelje mednarodnih športnih tekmovanj v Sloveniji, na katerih bo potekala promocija slovenskega turizma in znamke I Feel Slovenia.

Športni turizem je tudi sicer nosilna tema komunikacijskih aktivnosti STO v letih 2022 in 2023. STO ga med drugim izpostavlja v globalni digitalni kampanji na 20-ih tujih trgih in v kampanji za domači trg Moja Slovenija, v partnerstvih z globalnimi znamkami, kot so Eurosport, National Geographic in Lonely Planet, ter v okviru več kot 120-ih poslovnih dogodkov letno. Prepoznavnost Slovenije STO krepi v sodelovanju s športnimi amabasadorji Luko Dončićem, Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem, Janjo Garnbret in Ilko Štuhec ter kluboma Jumbo Visma in Dallas Mavericks in letno pripravi več kot 250 objav na družbenih omrežjih na temo športa in uspehov slovenskih športnikov. Predvidoma v letošnjem letu bo v okviru portala slovenia.info zaživela tudi posebna spletna podstran za športni turizem.

Več informacij najdete v medijskem središču na povezavi.