Romunija - priljubljen cilj spolnih turistov

Manekenka in igralka Hailey Gates, ki jo v dokumentarni seriji Države skozi modo lahko spremljate na Planet TV, bo skozi modne zgodbe tokrat predstavila življenje v Romuniji in raziskala, zakaj je Romunija postala priljubljen cilj spolnih turistov.

Hailey Gates se je tokrat odpravila v Romunijo, kjer je med drugim obiskala Expomariage, prireditev, ki je namenjena porokam in vsemu, kar sodi zraven. V času Ceausescujevega režima so imeli po državnem odloku samo civilne poročne obrede. Po padcu komunizma pa se je razvila panoga, ki ponuja obilo možnosti za proslavljanje sklenitve zakona.

Foto: Planet TV/Vice

Toda bela obleka ni le simbol ljubezni. Nekaterim Romunkam je omogočila pobeg. V 90. letih so Vzhodnoevropejke preplavile trg naročenih nevest. Bežale so pred slabim gospodarstvom in pomanjkanjem priložnosti. Čeprav se gospodarski položaj spreminja, je poroka s tujcem še vedno priljubljen način odhoda iz države.

Toda vseh moških ne zanimajo družinske vrednote Romunk. Romunija je postala tudi zelo priljubljen cilj spolnih turistov. A po nečem se razlikuje od Amsterdama in Prage.

Foto: Planet TV/Vice

Po zelo dobrem dostopu do spleta. Romunija ima najhitrejši internet v vsej Evropi, kar je kot nalašč za prenašanje posnetkov po spletu. Ta posel po svetu prinaša milijardo dolarjev zaslužka. V Romuniji imajo največje studie v EU, kjer se ženske prek internetnih videoprenosov pogovarjajo z moškimi in jim za denar nudijo različne usluge.

Foto: Planet TV/Vice

Hailey je obiskala enega od tovrstnih studiev in govorila z dekleti, ki tam delajo. Dekleta morajo znati angleško, ker je večina članov iz ZDA, v studiu pa imajo tudi inštruktorja, ki jih uči, kaj je všeč ameriškim moškim, maserko, frizerja in vizažista ter psihiatra, da ženske ostajajo v odličnem stanju in služijo denar.

Foto: Planet TV/Vice

Dekle, ki je ta mesec zaslužilo največ, je dobilo 25 tisoč dolarjev, kar je 33-krat več od tamkajšnje povprečne plače. Rebecca, eno najuspešnejših deklet v studiu, je povedala, da mora to početi za svoje preživetje. Če Romunija ne bi bila tako skorumpirana, bi bila odvetnica. To razkriva, kakšne možnosti imajo ženske, ki se želijo preživljati.

Več o življenju v Romuniji vam bo Hailey Gates skozi modne zgodbe predstavila v dokumentarni seriji Države skozi modo nocoj ob 22.30 na Planet TV.