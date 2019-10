Preženite Cold&Flu in BeeWell to jesen!

Cold&Flu – je instant napitek, ki ga priporočajo tudi naši smučarji. Namenjen je hitri pomoči že oslabljenemu imunskemu sistemu z dodanimi vitamini, minerali in naravnimi izvlečki. Napitek je brez konzervansov in umetnih arom, a z odličnim okusom črnega ribeza.

BeeWell – so pršila, ki smo jih v Medexu razvili pod novo blagovno znamko. Predstavljajo učinkovito rešitev za ščemenje v grlu, ki je vedno pri roki! Z njimi nagovarjamo aktivno, urbano ciljno skupino, ki je nenehno pod časovnim pritiskom in si zase redko vzame čas. BeeWell so voljo v treh legendarnih okusih: ameriški slamnik & ingver, žajbelj & islandski lišaj in smrekovi vršički & evkaliptus.

Sirup Železo C + folna kislina – je medeni sirup z matičnim mlečkom in sokom rdeče pese za rdeče krvničke in hemoglobin, ki je odličnega okusa. Namenjen je delovno aktivnim, športnikom, otrokom v obdobju rasti, ženskam v času menstruacije, nosečnicam in doječim materam, vegetarijancem in tistim, ki si želijo izogniti utrujenosti.

Verjamemo, da bodo jesenske novosti, ki so plod skrbnega razvoja naše razvojne ekipe, dopolnili namen naših prehranskih izdelkov iz zakladnice čebeljega panja. Najdragocenejši med njimi je matični mleček – Gelée Royale. Naša razvojna ekipa je pred časom v sodelovanju s Fakulteto za vede o zdravju, Univerze na Primorskem izvedla klinično študijo, ki je bila mednarodno objavljena in je dala osupljive rezultate. Raziskava je potrdila, da učinki matičnega mlečka presegajo zgolj utrjevanje imunskega sistema.

