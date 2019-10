Prenovljen Maxi Gourmet Market odpira svoja vrata za vse kulinarične navdušence

Naš največji trgovec MERCATOR je na zelo izviren način oglaševal otvoritev prenovljenega Maxi Gourmet Marketa. Najprej so gverilsko izvajali promocijo z živim bandom na Odprti kuhni, kjer so mimoidočim in vsem hrane-željnim ponudili čudovito glasbeno izkušnjo ob uživanju hrane , ki jim je še olepšala že tako prečudovite jesenske dneve.

Nato so na dan otvoritve Maxi Gourmet Marketa, 24.10. ob 9. uri, akcijo najprej popestrili z walking bordi, ki so na vseh vpadnicah v bližnji MAXI GOURMET MARKET opozarjala, da je danes veliki dan otvoritve. Prav tako so prijazni kavalirji delili mimoidočim obešanke s čokoladicami, ki so razveselile vsakogar. Tistim, ki so prihajali mimo pasaže Maxi Gourmet Marketa, so pa promotorji z brendiranimi tricikli ponudili pravo kulinarično izkušnjo. Za piko na i, se vse v prenovljenem Maxi Gourmet Marketu dobi, je bil najboljši slogan te promocije.

Prav tako so na zelo zabavan način preko AR filtrov na Facebooku in Instagramu mlajši populaciji ponudili super zabavo, saj imajo sedaj v Maxi Gourmet Marketu tudi SUŠI oddelek in si se lahko kar sam spremenil s pomočjo tega v filtra v suši jedca.