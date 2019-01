Poglejte si ponesrečene prizore iz filma Ti, ti lažnivec #video

Igralec Jim Carrey, ki v zadnjem času bolj kot s filmskimi vlogami nase opozarja s politično angažiranostjo in bolj poglobljenim pogledom na svet, je bil vedno znan po tem, da so imeli njegovi soigralci v filmskih komedijah težave z zadrževanjem smeha.

Med snemanjem je vsakemu prizoru namreč rad dodal nekaj svojega in za soigralce ter ustvarjalce filma popolnoma nepričakovanega. Nič drugače ni bilo niti med snemanjem filma Ti, ti lažnivec, zato se je nabralo kar nekaj tako imenovanih ponesrečenih prizorov.

Nekaj zabavnih ponesrečenih prizorov iz filma Ti, ti lažnivec si lahko pogledate v spodnjem videu.

Zgodba

Fletcher Reede (Jim Carrey) je gostobesedni odvetnik in notorični lažnivec. Ko njegov sin Max upihne svečke na torti za peti rojstni dan, si zaželi le nečesa - da njegov oče vsaj 24 ur ne bi izrekel nobene laži. Maxova želja se čudežno uresniči in Fletcher odkrije, da se je njegova največja poklicna prednost – laganje, nenadoma spremenila v njegovo najšibkejšo točko. Obeta se pravna in čustvena katastrofa, medtem ko se Fletcher trudi pod nadzorom obdržati službo in svoj odnos z nekdanjo ženo Audrey, preden bi se ona s sinom odselila v Boston.

Komedijo Ti, ti lažnivec z Jimom Carryjem v glavni vlogi si na Planetu lahko ogledate v petek, 4. januarja, ob 20. uri.