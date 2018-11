Natalie Portman: Kako sem se izognila temni plati slave

Znano je, da je slava pogubila že marsikoga. Težak hollywoodski svet ne prizanaša in veliko je odvisno od tega, s kakšnimi ljudmi si obdan, je povedala Portmanova in se hkrati zahvalila svojim bližnjim, da so jo na poti podpirali na vsakem koraku.

Igralka, režiserka in aktivistka ima v zadnjem času veliko povedati o ženski vlogi v svetu filma in je močna podpornica gibanj #metoo in #timesup, s katerima so ženske v Hollywoodu opozorile na neprijetne izkušnje, s katerimi so se morale soočati v svoji karieri.

Močno pa je opozorila tudi na soočanje ljudi s slavo in vsemi posledicami, ki jih slava prinese s seboj. Igrala bo v kar dveh filmih (Vox Lux in The death and life of John F. Donovan), ki opisujeta ravno to. Potovanje dveh ljudi, dveh zvezd, ki sta podlegli blišču in žaru slave.

Natalie Portman pa lahko skupaj z Milo Kunis vidite v filmu Črni labod, ki bo na sporedu v četrtek ob 20. uri na Planet PLUS, ob 21.50 pa sledi še film Zgodba o ljubezni in temnini, ki jo je Natalie tudi režirala.

Pravi, da je tudi sama skoraj podlegla pritiskom svojega poklica, vendar so jo rešili ljudje, s katerimi se je obdala. Njena družina in prijatelji so popolnoma ločeni od njenega poklica, zato to, kjerkoli je bila, ni vplivalo na njene odnose z njimi. Poudarila je, da se težave pojavijo, kadar je družina močno vpeta v kariero posameznika, ima od nje koristi, človeka pa preveč vzpodbuja in se vpleta v njegovo službo. Meni, da je to zelo nevarno, in poudarja, da je treba čustveno in poslovno stran kar najbolj ločiti.

Foto: Getty Images

Sama je s svojim življenjem pod žarometi zadovoljna, saj ji še vedno uspeva ločevati oba svetova in je deležna obeh – mirnega in kaotičnega, zato pa toliko bolj želi poudariti, da je to mogoče. Da je kljub svetovnemu uspehu še vedno mogoče obdržati normalno življenje z družino in ljubimi.

Se je pa seveda treba marsičemu odrekati. Sama je to dokazala s filmom Črni labod. Srhljiva drama ji je namreč prinesla oskarja za glavno žensko vlogo. Za film, ki je potreboval kar 10 let, da je iz pisane besede postal gibljiva slika, je že tako suhcena igralka morala shujšati 10 kilogramov, na baletne vaje je hodila že eno leto pred snemanjem filma, in to na svoje stroške, ker proračun za film še ni bil potrjen. Ravno tako si je med snemanjem zlomila rebro in morala za stroške medicinske oskrbe oddati svojo prikolico na snemanju, prav tako pa je prvič na svoji koži doživela, kako je, ko te vloga tako prevzame, da začne psihično vplivati nate in te vleči navzdol.

Natalie Portman pa lahko skupaj z Milo Kunis vidite v filmu Črni labod, ki bo na sporedu v četrtek ob 20. uri na Planet PLUS, ob 21.50 pa sledi še film Zgodba o ljubezni in temnini, ki jo je Natalie tudi režirala.