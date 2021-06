Kmetijska mehanizacija – kako dostopna je za majhne kmetije?

V Sloveniji je še vedno prisotna močna tradicija kmetovanja, saj veliko Slovencev poleg redne službe opravlja razna kmetijska opravila. V poplavi predelanih živil vedno bolj cenimo domače pridelke in hrano, za katero vemo, da je bila pridelana pod budnim očesom slovenskih kmetov. Potrošniki nismo edini, ki smo takšnega mnenja, saj je z vsakim letom vedno več finančnih spodbud in subvencij prav za majhne kmetovalce.

Kako pa malim kmetom omogočiti nakup kvalitetnih strojev po dostopni ceni? Ponudba strojev je iz dneva v dan večja in je prodajno bolj osredotočena na velikega kmetovalca, saj mu nakup dražjega stroja, s katerim obdela večje površine zemlje, predstavlja upravičljivo investicijo. Manjši kmetovalci pa posegajo po bolj dostopnih, rabljenih strojih, za katere nimajo vedno zagotovila, da je resnično brezhiben.

Prodaja HOFMAN izdelkov

S tem vprašanjem so se srečali tudi pri podjetju LAGERHOF iz okolice Rogaške Slatine. Po dolgih letih iskanja rešitve so našli pravo v kmetijski mehanizaciji HOFMAN. Gre za blagovno znamko, ki se lahko pohvali s kvalitetno izdelavo in dostopnimi cenami. Njihova široka ponudba mehanizacije za spravilo travinja, krmilne opreme, strojev za obdelavo tal, mulčerjev, prikolic in zabojnikov je primerna tako za male kot velike kmetovalce.

Na sliki je obračalnik znamke Hofman.

Dostopne cene dosegajo s proizvodnimi partnerji, saj vsako vrsto strojev proizvaja posamičen specializiran proizvajalec. Pravijo, da sta kvalitetna izdelava in zadovoljstvo strank ključnega pomena, zato redno sodelujejo z lokalnimi kmetovalci, da naredijo stroj ravno takšen, kakršnega kupec išče. Tako so tudi prepoznali potrebo po digitalizaciji, saj se povečuje število mlajših kmetovalcev, ki so prevzeli kmetije svojih staršev.

Najpogosteje iskani deli so na voljo v spletni trgovini, naročilo servisa pa lahko oddate prek preprostega spletnega obrazca. V nastajanju pa je tudi aplikacija, ki bo uporabniku nudila polno podporo za uporabo kupljenega stroja.

Naročnik oglasne vsebine je LAGERHOF.