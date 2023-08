Jubilejni deseti maraton kratkih filmov MUVIT/6X60 v Ljubljani dobil svoje zmagovalce

Ljubljana je mesto kulturnega utripa in 10. jubilejni maraton ustvarjanja kratkih filmov MUVIT/6x60 je to ponovno dokazal. V petek, 25. avgusta, so pod žarometi dvorane Kina Šiška premiero doživeli najboljši kratki filmi po izboru letošnje žirije. Zmago pa je domov odnesla ekipa 3230 PRODUKCIJA pod režisersko taktirko Žige Kukoviča - Kuxala s filmom “Barcelona”.

Letošnjo žirijo so sestavljali direktor fotografije Miloš Srdić, igralec Francesco Borchi in režiserka Špela Čadež, pred katerimi je bila pomembna naloga - saj so morali izbrati 3 zmagovalne kratke filme 10. maratona MUVIT/6x60.

Usmeritve, ki so jih vse ekipe prejele ob startu maratona, so vključevale tri ključne elemente - AKCIJO: vztrajnost, STAVEK: “An ban, pet podgan.” in PREDMET: nagrado. Te pa so morali filmski ustvarjalci smiselno vključiti v svoj scenarij.

Publika v dvorani Kina Šiška jubilejnega MUVIT6x60 maratona Foto: MUVIT/6x60

Zlato zmago je odnesla ekipa 3230 PRODUKCIJA

Najboljši film po mnenju žirije, kjer so bile usmeritve vključene na najbolj kreativen in inovativen način, je v 60 urah, pripravila ekipa 3230 PRODUKCIJA pod vodstvom Žige Kukoviča - Kuxala z naslovom “Barcelona”. Ekipa je na zaključni prireditvi v Centru urbane kulture Kina Šiška ponosno prevzela Zlati MUVIT in denarno nagrado v višini 2000 evrov.

"Občutki so super, še posebej, ker z ekipo nismo prišli z nobeno željo po uspehu. Že ob aplavzu, sem si rekel - tudi, če ne dobimo nobene nagrade, sem prišel po ta aplavz in to reakcijo. MUVIT je trening, splača se in je šansa, da lahko nekaj narediš v Sloveniji. Čez čas zgradiš ekipo, greš v svet in na MUVITu spoznaš ljudi, s katerimi gradiš na teh čudovitih izkušnjah" je po zmagi povedal Žiga Kukovič - Kuxala.

Zmagovalna ekipa 3230 PRODUKCIJA Foto: MUVIT/6x60

“Film, ki prepleta duhovitost in igrivost, vse v imenu osrednjega cilja - ljubezni. Vsak prizor je prepojen s svežino humornih dialogov in nenavadnih situacij, ki ponujajo gledalcu obilico zabave ter ga hkrati popeljejo v razgiban svet čustev. Filmska lokacija je premišljeno izbrana, kar dodaja globino in vizualno privlačnost celotnemu dogajanju. Film se odlikuje tudi po izvirnem pristopu k pripovedi, saj vsi elementi delujejo kot popolnoma usklajen mehanizem - kot zobnik, ki teče brezhibno od začetka do konca” je svojo soglasno odločitev o zmagovalcu utemeljila letošnja žirija.

Srebrni MUVIT in denarna nagrada 1000 evrov je romala v roke ekipi PIČKOMAR, ki je posnela kratki film z naslovom “Mirna je noč”. Tretje uvrščena ekipa 5. KADER s kratkim filmom “Za vsako ceno” pa je prejemnica Bronastega MUVITa in denarne nagrade v višini 500 evrov. Nagrado občinstva pa je prav tako odnesla ekipa 3230 PRODUKCIJA s kratkim filmom “Barcelona”.

11. MUVIT/6x60 naslednje leto ponovno v Ljubljani!

Filmski maraton MUVIT/6x60 že desetletje pomembno prispeva h kulturnemu dogajanju v Sloveniji na področju filmskega ustvarjanja. Njegova posebnost je v tem, da vsako leto poteka v drugem slovenskem mestu. Letos je bila gostiteljica maratona prestolnica Slovenije, Ljubljana. Vsaj naslednje leto pa ostajamo v Ljubljani z 11. MUVIT/6x60 maratonom, za katerega smo prepričani, da ne bo razočaral.

Finalna projekcija jubilejnega MUVIT6x60 maratona Foto: MUVIT/6x60

MUVIT/6x60 vedno znova dokaže, da ustvarjalnost ne pozna meja. Vsako leto smo deležni izjemnih kratkih filmov, ki se vsakič dvignejo na še višjo raven, kot prejšnje leto. "Ponosni smo, da smo Ljubljani končno pokazali, kakšno energijo prinaša MUVIT, oz. bolj pravilno - njegovi udeleženci, v prvi vrsti ustvarjalci, ki vedno znova dokazujejo, da je v tako kratkem času možno doseči izjemne rezultate," je ob zaključku podelitve povedal Gregor Graf, direktor in idejni vodja maratona ustvarjanja kratkega filma MUVIT/6x60.