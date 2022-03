Iščemo sodelavca za trženje oglasnega prostora #zaposlitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V družbi Planet TV d.o.o., medijski hiši, ki upravlja tri televizijske kanale Planet, Planet 2 in Planet Eva ter spletno platformo Planeteka, v svojo ekipo vabimo sodelavca ali sodelavko za prodajo oglasnega prostora.

Če želite biti del naše zgodbe, ob tem pa vam kreativnost, vztrajnost in samoiniciativnost pomenijo izziv, se nam pridružite.

VSEBINA DELA:

- Prodaja oglasnega prostora, priprava ponudbo za stranke,

- skrb za kupce in odgovorno ravnanje s strankami,

- spremljanje konkurence,

- iskanje novih prodajnih priložnosti,

- sodelovanje z medijskimi zakupniki in direktnimi strankami.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

- Vsaj V. stopnja izobrazbe,

- najmanj dve (2) leti izkušenj v prodaji (prednost imajo kandidati z medijskimi izkušnjami),

- aktivno znanje angleškega jezika,

- vozniški izpit B –kategorije,

- napredno znanje Microsoft Office.

OSEBNE LASTNOSTI, KI NAS NAVDUŠUJEJO:

- komunikativnost,

- ambicioznost,

- samoiniciativnost,

- odgovornost,

- pogajalske sposobnosti in veselje do prodaje,

- veselje do novih izzivov.

KANDIDATOM NUDIMO:

- dinamično in urejeno delovno okolje,

- ambiciozno in prijetno ekipo sodelavcev,

- priložnost za začetek kariere v medijskem svetu,

- priučitev specifičnih znanj iz oglaševalske panoge,

- možnost redne zaposlitve.

Delovno mesto je v Ljubljani. Če želite biti del naše zgodbe, vas vljudno vabimo da pošljete svoj življenjepis na zaposlitev@planet-tv.si. Prijave sprejemamo do vključno 24. 3. 2022.