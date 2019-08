Igralec razkril nenavadno zgodbo o čevljih predsednika Drnovška #video

Za to, da bo tokratna oddaja priljubljenega kviza, ki ga vodi Slavko Bobovnik, posebna, bodo poskrbeli znani obrazi gledališča, televizije in filma. V studiu bomo tako lahko videli Ranka Babića, Staneta Tomazina, Karin Komljanec, Vesno Ponorac, Vladimirja Jurca in Jureta Ivanušiča.

Prav zadnji je v oddaji razkril zelo zanimivo zgodbo, kako je prišel do čevljev, ki so pripadali nekdanjemu predsedniku Slovenije Janezu Drnovšku. Juretova življenjska sopotnica je namreč Drnovškova hči Nana Forte, zato si je, ko sta še živela na Zaplani, tam sposodil predsednikovo obleko in čevlje, ko je vadil za eno od gledaliških vlog. Obleko je nato vrnil, čevlje pa obdržal in jih nosil v predstavi Srce v kovčku. Več v spodnjem videu.

Tudi voditelj Slavko Bobovnik, ki je povedal, da je z Janezom Drnovškom sodeloval kar nekajkrat, je v oddaji spregovoril o svojih izkušnjah z nekdanjim predsednikom in priznal, da so bila njuna srečanja vse prej kot vsakdanja. Kako je bilo to videti, izveste že v nocojšnji oddaji.

Ne zamudite začetka nove sezone Milijonarja NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Oddaja bo na sporedu ob ponedeljkih in torkih zvečer.

