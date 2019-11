HOFER z Nasmeškotki že 3. leto pomaga otrokom Botrstva

V decembru bo mogoče tudi letos z nakupom Nasmeškotka, dobrodelnega piškotka, narisati nasmehe na obraze otrok v stiski iz programa Botrstvo v Sloveniji, saj zbrana sredstva od Nasmeškotka pri podjetju HOFER namenjajo prav njim. V trgovinah HOFER ga je že mogoče kupiti po ceni 1 evro. Na voljo bo vse do konca decembra oziroma do razprodaje zalog.

Nasmeh ima čarobno moč, tega se zavedajo tudi pri podjetju HOFER. Nasmeškotek ga pričara tako tistim, ki ga podarijo, kot tistim, ki ga prejmejo, še posebej pa otrokom v stiski pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji, katerim namenjajo zbrana sredstva od prodaje. Na ta način želijo številnim otrokom, ki živijo v težjih socialnih okoliščinah, omogočiti možnost počitniških dogodivščin in izvenšolskih dejavnosti ter pomagati pri nakupu osnovnih šolskih oziroma življenjskih potrebščin.

Pri podjetju HOFER so ob tem izpostavili: »Prazniki so čas upanja in veselja. In ker sta veselje in nasmeh med seboj tesno povezana, želimo pri podjetju HOFER ohraniti dobrodelno in solidarno noto, ki jo nosi projekt Nasmeškotek. Še naprej želimo risati nasmehe na obraze vseh, ki bodo Nasmeškotek izbrali za obdarovanje svojih bližnjih, vseh, ki ga bodo v dar prejeli, kot tudi otrokom pod okriljem programa Botrstvo, ki jim z Nasmeškotki lahko omogočimo lažjo prihodnost.«

Z DOBRODELNIM PROJEKTOM NASMEŠKOTEK ZBRALI ŽE VEČ KOT 20.000 EVROV

Projekt Nasmeškotek so pri HOFERju pričeli v letu 2017 in v tem času skupno zbrali že več kot 20.000 evrov. Podpora, ki jo lahko z majhnim dejanjem, kot je nakup Nasmeškotka, izkažemo vsi, pa ni pomembna le zaradi finančnih sredstev. S takšnim dejanjem lahko poskrbimo, da mlade oči spet zažarijo. Kot v naslovni pesmi Nasmeškotkov poje že Severa Gjurin, jim lahko pokažemo svetle luči, ki dolge noči spreminjajo v jutra. »Z Nasmeškotkom dajemo otrokom občutek, da je nekomu mar in da v stiski niso sami, saj lahko že en sam nasmeh prikliče svetlobo v teh temnih dneh,« projekt pozdravlja Anita Ogulin, predstavnica programa Botrstvo v Sloveniji.

NASMEŠKOTKI – DOBRI PO NAMENU, SLASTNI PO OKUSU

Vse do konca decembra oziroma do razprodaje zalog bo v trgovinah HOFER po ceni 1 evro spet mogoče kupiti čarobne piškotke – Nasmeškotke. Ti niso le dobri po namenu, temveč tudi slastni po okusu. Za to so tudi letos poskrbeli pri ustvarjalnici družinskih dobrot z več kot 25 leti tradicije in HOFERjevem dolgoletnem dobavitelju – družinski keksarni Delakorda, kjer so za Nasmeškotke razvili recepturo, ki nasmeh nariše vsem, ki se z njimi srečajo. Posebna pa je letos tudi embalaža, ki je okolju prijaznejša, saj sta embalaža in karton narejena iz FSC certificiranega papirja, plastični ovoj pa iz biorazgradljivega koruznega škroba.

BREZPLAČNE OTROŠKE DELAVNICE IN VSESLOVENSKI NATEČAJ ZA VRTCE IN ŠOLE

Dobrodelnost je dobro spodbujati že pri najmlajših, zato bodo od 23. novembra v posebnem tematskem kotičku Minicityja – v Wintercityju – organizirane tudi delavnice okraševanja dobrodelnih Nasmeškotkov. Vsak izdelan Nasmeškotek predstavlja del sredstev, namenjenih programu Botrstvo v Sloveniji.

Tematiko dobrodelnosti in trajnosti želijo pri podjetju HOFER skozi kreativno ustvarjanje približati tudi otrokom v vrtcih in šolah. V sklopu natečaja Moj Nasmeškotek bodo lahko otroci v različnih likovnih tehnikah ustvarjali in risali Nasmeškotke. Otroke, ki bodo ustvarili najbolj prepričljive izdelke, čakajo tudi lepe nagrade. Več o natečaju najdete na www.mojnasmeskotek.si.

