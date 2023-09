Donat ob praznovanju 115. obletnice na strehi polnilnice postavil sončno elektrarno

S pomočjo sonca bi lahko napolnili vsako tretjo plastenko Donata

V polnilnici v Rogaški Slatini so že do sedaj uporabljal zeleno energijo, z novo sončno elektrarno pa bo Atlantic Grupa še nadgradila obstoječe trajnostne aktivnosti. Z nazivno inštalirano močjo 974 kWp bo na letni ravni proizvedla 1,01 GWh, kar je primerljivo z oskrbo približno 350 gospodinjstev ali manjše vasi. Na lokaciji bosta na voljo tudi dve polnilni postaji za električne avtomobile, ki se bodo polnili na sončno energijo.

»Trajnost je del poslovne strategije Atlantic Grupe in je že več kot desetletje pomembna komponenta v našem poslovanju. Uporaba obnovljivih virov energije in ukrepanje za zmanjševanje odvisnosti od zunanjih dejavnikov, sta se v negotovostih zadnjih let znova potrdili za pravo smer, saj zagotavljata stabilnejšo in okolju prijaznejšo energetsko prihodnost. Z naložbo v višini skoraj 900 tisoč evrov smo zato postavili sončno elektrarno na strehi polnilnice v Rogaški Slatini, ki je trenutno največja v okviru skupine Atlantic Grupa. Z njo bomo ob polnem delovanju pokrili 31 % potreb lokacije, s tem pa zmanjšali odvisnost od zunanjih virov energije, optimizirali stroške in prispevali k varovanju okolja. Hvaležen sem, da je pri tem našem letošnjem največjem trajnostnem projektu sodelovala tudi država, ki s spodbudami na področju energije podpira gospodarstvo v prizadevanjih za trajnostni prehod,« je ob otvoritvi elektrarne povedal Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo.

Foto: Klemen Razinger

Minister Kumer: »Gospodarstvo bo ključno pri uspešnem zelenem prehodu«

Otvoritve sončne elektrarne na strehi polnilnice v Rogaški Slatini se je udeležil tudi minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, ki je izkazal podporo naložbam gospodarstva v trajnostno poslovanje: »Ne samo zaradi podnebnih sprememb in krepitve podnebne politike temveč tudi zaradi samooskrbe je pospešeno vlaganje v OVE edina prava pot v razogljičenje. Korenit premik glede rabe obnovljivih virov energije je tisti, ki nas bo popeljal na pot zelenega prehoda. In projekti, kot je ta – sončna elektrarna na strehi polnilnice Donata – kažejo, da se podjetja zavedajo, kako pomembno lahko prispevajo in sodelujejo pri zelenem prehodu. Želim si, da bi bilo takšnih projektov v prihodnosti še veliko več«.

Foto: Klemen Razinger

Ena izmed najbolj trajnostnih destinacij na svetu

Rogaška Slatina in Donat sta neločljivo povezana že od nekdaj. Podjetje Atlantic Grupa skupaj z občino že vrsto let sodeluje pri oživljanju lokalne skupnosti in krepitvi zdraviliško-destinacijske znamke kraja. Partnerstvo je v zadnjih letih preraslo v trajnostno naravnano, popolnoma naraven Donat pa je tudi ena izmed dodanih vrednosti kraja, ki je po oceni nevladne organizacije Green Destinations uvrščen med sto najbolj trajnostnih destinacij na svetu: »Z Atlantic Grupo in Donatom nas povezujejo skupna prizadevanja za trajnostni razvoj kraja ter krepitev našega mesta z elementi trajnostnega in vključujočega turizma. Nova sončna elektrarna bo še dodatno pripomogla k razvoju Rogaške Slatine kot trajnostne destinacije, obenem pa se že veselimo skupnih projektov, ki nas čakajo v prihodnosti,« je dejal mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina.

Foto: Klemen Razinger

Ob jubileju so v Atlantic Grupi poudarili tudi pomen trajnostnih odnosov, tako z zaposlenimi in kupci kot z lokalno skupnostjo in zunanjimi partnerji. Gradnjo sončne elektrarne so izpeljali v partnerstvu s Petrolom, s pomočjo katerega so projekt realizirali v dogovorjenem časovnem okviru: »Energetska podjetja imamo ključno vlogo pri zelenem prehodu. V skupini Petrol s projekti energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije uvajamo rešitve, ki prek različnih poslovnih modelov zagotavljajo stabilno in cenovno učinkovito oskrbo z energijo ter ustvarjajo nizkoogljično prihodnost. V sodelovanju z Atlantic Groupo dokazujemo, da s celovitimi energetskimi rešitvami pomembno prispevamo h gradnji energetsko učinkovitejših domov, javnih ustanov, podjetij, mest,« je poudaril Sašo Berger, član uprave Petrol d.d.

Foto: Klemen Razinger

115 let čudeža narave iz Rogaške Slatine

Učinki zdravilnih voda so na območju Rogaške Slatine znani že več kot 450 let, vendar pa leto 1908 velja za prelomno, saj so takrat raziskovalci in znanstveniki našli vrelec z zelo visoko vsebnostjo mineralov in ga poimenovali Donat. Izvir Donata velja za eno izmed pomembnih slovenskih naravnih danosti, saj je kombinacija mineralov v vodi edinstvena v svetovnem merilu. Danes, 115 let kasneje, je za varovanje tega naravnega vira odgovorna Atlantic Grupa. »Za zaščito in obnavljanje vira vsako leto zajamemo le toliko Donata, kolikor je naravnega prirasta, ob tem pa izvajamo številne ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da na površju ne prihaja do negativnih vplivov. Poleg tega z modernizacijo procesov skrbimo, da je izguba Donata v procesu zajema iz naravnega vira in med prenosom do polnilnice minimaln.,« je povedala Darja Teržan, izvršna direktorica poslovnega področja Donat.

Foto: Klemen Razinger

Skrb za okolje in zdravje ljudi

Blagovno znamko Donat pri poslovanju in upravljanju vodijo visoki standardi trajnostnega razvoja, ki jih v okviru Atlantic Grupe udejanjajo že vrsto let. Blagovna znamka veliko pozornosti namenja reciklabilnosti in recikliranju embalaže Donata. »Kot edini v Sloveniji za polnjenje celotnega portfelja uporabljamo izključno plastenke iz 100 % recikliranega polietilen tereftalata (rPET), transportna folija je narejena iz 50 % reciklirane plastike, ves karton, ki se uporablja za sekundarno in terciarno embalažo, pa je narejen iz 100 % recikliranega materiala. Ob tem veliko truda namenjamo tudi zmanjševanju količine in teže embalaže,« je dodala Darja Teržan.

Foto: Klemen Razinger

Njihova prioriteta ostaja zdravje ljudi. Že vrsto let delujejo v smeri ozaveščanja in opolnomočenja ljudi za proaktivno ohranjanje zdravja, ki temelji na prebavi. V ta namen so s pomočjo strokovnjakov razvili štiri vodene programe zdravja Donat, ki posameznikom pomagajo pri vzpostavitvi zdravega načina življenja in urejene prebave, ki ima vpliv na celotno telo. Vsi programi so podprti z znanstveno študijo in vsebujejo zdrave jedilnike, nasvete za gibanje, nasvete za obvladovanje stresa in navodila za pravilno pitje naravne mineralne vode Donat. Do sedaj je v programih zdravja Donat sodelovalo več kot 215.000 udeležencev iz šestih držav. »Donat s svojimi blagodejnimi, klinično dokazanimi učinki že 115 let navdušuje doma in po svetu. Prepričani smo, da bomo z odgovorno rabo naravnega vira in strokovnim pristopom še dolga leta pomagali posameznikom spoznati in vzdrževati zdrav, odgovoren in vitalen življenjski slog,« je zaključila izvršna direktorica poslovnega področja Donat.