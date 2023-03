Dobrodušni Viking praznuje

Čeprav je Slovenija zelo majhen trg, pa imajo igralci loterijskih iger na voljo izbiro, ki je primerljiva tudi s tisto v največjih evropskih državah.

Loterija Slovenije je Vikinglotto začela prirejati leta 2017, predvsem z namenom, da bi tudi domačim igralcem omogočila dostop do visokih skladov za dobitke, ki jih omogoča množična udeležba iz različnih držav. Glavni dobitek Viking se tako vedno giblje med 3 do 25 milijoni evrov.

Od začetka prirejanja igre Vikinglotto so igralci v Sloveniji prejeli 742.687 različnih dobitkov v skupni vrednosti 18.047.628 evrov. V Sloveniji smo septembra lani dobili tudi prvega Viking milijonarja – dobitek, vreden 10,8 milijonov evrov, je osrečil nekoga iz Ivančne Gorice.

Kot vse loterijske igre pa je tudi Vikinglotto izredno pomembna igra iz vidika zbiranja sredstev za slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

S prirejanjem igre smo tako od začetka prirejanja skupaj zbrali 4.742.145 evrov koncesijskih dajatev, s katerimi se financira več kot 500 invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij in projektov. V državni proračun je igra Vikinglotto prispevala še dodatnih 2.756.522 evrov davkov, obogatila pa je tudi proračune občin, v katerih prebivajo dobitniki.

Foto: Loterija Slovenije

Ob 30. obletnici igre Vikinglotto je Loterija Slovenije pripravila nagradno igro z naslovom »Vikinglotto 30 let – potovanje na Islandijo«. Nagradna igra poteka do 12. aprila 2023, v njej pa lahko udeleženci sodelujejo na dva načina: vplačajo pet kombinacij Vikinglotta in 7-mestno številko potrdila o vplačilu oz. 7-mestno številko zapisa na igralnem računu vpišejo na poseben prijavni obrazec na spletnem mestu loterija.si/vikinglottopraznuje, ali pa na podlagi poslane zgodbe z naslovom »Viking za en dan«. Več informacij o nagradni igri je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na loterija.si.