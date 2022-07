Delivery Hero v Skupini pozdravlja Glovo – izvedeni so vsi zaključni ukrepi prevzema

Delivery Hero SE, vodilna svetovna platforma za lokalno dostavo, je uspešno izvedel vse zaključne ukrepe za prevzem v zvezi z družbo Glovo . Podjetje Delivery Hero bo večinski delničar družbe Glovo in bo imelo v lasti približno 94 % delnic, ki niso popravljalne, v vodilni večkategorni platformi za dostavo. Povečanje delniškega kapitala podjetja Delivery Hero in poznejši sprejem v trgovanje sta še v teku.

Niklas Östberg, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Delivery Hero, je povedal: "Pri tem partnerstvu gre za popolno ujemanje in zelo smo veseli, da lahko Glovo pozdravimo v družini Delivery Hero. Že leta se poznamo, se imamo radi in si zaupamo. Naše ekipe delijo isto vizijo, kljub temu pa se lahko z izmenjavo znanja ter raziskovanjem tehnoloških in operativnih sinergij drug od drugega še veliko naučimo."

Oscar Pierre, izvršni direktor in soustanovitelj družbe Glovo, pravi: "Združitev moči z družino Delivery Hero bo pospešila našo rast in razvoj našega izdelka. Skupaj bomo služili velikemu delu prebivalstva na štirih celinah, pri čemer bodo milijoni lokalnih podjetij in kurirjev nenehno koristili našo platformo. Zelo smo veseli, da smo končno začeli sodelovati ter deliti spoznanja in tehnologijo z drugimi blagovnimi znamkami v Skupini."

Močna prisotnost družbe Glovo v južni Evropi in območju EEMEA dopolnjuje družbo Delivery Hero. Z združitvijo se bo skupno število držav povzpelo na 74 z do 2,2 milijarde ljudi na 4 celinah. Strateško partnerstvo, ki izhaja iz tega prevzema, bo obema podjetjema omogočilo, da izkoristita tehnološko in operativno strokovno znanje drug drugega. Glovo bo še naprej deloval s svojo obstoječo blagovno znamko in platformo pod trenutno vodstveno ekipo, ki jo vodita ustanovitelja Oscar Pierre in Sacha Michaud, ki ostajata investitorja v Glovu.

Podrobnejše informacije o poslovni uspešnosti družbe Glovo v prvem polletju 2022 bodo objavljene v naslednjih tednih po uradnem zaključku prevzema.