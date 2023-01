Ameriška kuhinja je med najpopularnejšimi v državi, sledita ji italijanska in azijska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glovo, platforma za dostavo različnih vrst izdelkov in jedi po želji kupcev, je na podlagi dejavnosti uporabnikov v 27 slovenskih mestih objavila najpomembnejše dosežke preteklega leta.

Po podatkih Glova je v državi najbolj priljubljena ameriška kuhinja, sledita ji italijanska in azijska, najljubše jedi slovenskih uporabnikov pa so burgerji, pice in pad thai.

V zadnjem letu je platforma opazila številne zanimive navade uporabnikov, vendar ena stvar ostaja enaka - največ naročil je oddanih med 11. in 13. uro, v času kosila. Slovenski uporabniki aplikacije Glovo največ naročajo ob petkih, dan z največ oddanimi naročili na Glovu v Sloveniji v preteklem letu pa je bil 15. december.

Napitnine so pri dostavah na dom zelo pogoste, saj jih uporabniki ob naročilu preko aplikacije pogosto dodelijo kurirju. Podatki kažejo, da so mesta, kjer največ lokalnih uporabnikov daje napitnine, Murska Sobota (16,40 % lokalnih strank), Maribor (16,20 % lokalnih strank) in Ptuj (15,96 % lokalnih strank). Najbolj zvest uporabnik v letu 2022 prihaja iz Ljubljane in je v zadnjih 12 mesecih prek aplikacije Glovo oddal 257 naročil.

Hkrati uporabniki v Sloveniji vse pogosteje načrtujejo svoja naročila vnaprej, saj se je število naročil, oddanih z uporabo možnosti "Načrtuj", povečalo za 303 %.

Med najbolj nenavadna naročila, ki so jih Glovo dostavljalci raznesli v letu 2022 se uvršajo: kompletna klimatska naprava, 16 vrečk mačjega peska in "vsaj 10 ročnih grelnih blazinic" (neposredna navedba).

3. prehrambeni trendi v vzponu

AZIJSKA oznaka se je v Sloveniji skoraj potrojila, kar pomeni, da se je število naročil v tej kategoriji povečalo za 293 %, in sicer za kitajsko, azijsko, tajsko, japonsko, suši in korejsko hrano. V letu 2022 je Glovo prejel kar 12707 več "azijskih" naročil.

Naročila azijske kulinarike so bila v letu 2022 med najbolj opaznimi povečanji. Kitajska, azijska, tajska, japonska, suši in korejska hrana so se v primerjavi z letom 2021 namreč zrasle za 293 %.

V Sloveniji se je število naročil zdrave hrane več kot potrojilo in sicer za 227 %. Petki so dnevi, ko si želimo biti še posebno v formi, zato se je število "zdravih" naročil največkrat oddaja ravno takrat in sicer v času kosila.

Naročila burgerjev so se v Sloveniji v zadnjem letu povečala za štirikrat, za Slovence pa so bili večinoma popularni za večerjo.

Rože so zvezda dostave izven kategorije hrana

Leta 2022 je bilo cvetje najuspešnejša kategorija zunaj živilske kategorije. Lani je bilo na platformi na voljo več trgovin iz tega segmenta. Dan žena (8. marec) je bil brez presenečenja dan, ko so slovenski uporabniki naročali največ cvetja. Največ cvetja so kurirji dostavili dopoldan, med 10. in 11. uro - kako bolje začeti dan kot s poklonom ljubljeni osebi?

Več o globalni porabi na Glovu lahko izveste tukaj: glovo.live/gd2022pr