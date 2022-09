Ustvarjeni z ljubeznijo, ročno izdelani s strastjo. Oblikovanje čevljev je naše poslanstvo. Čevlji Ciciban so narejeni z mislijo na otroke, ki od prvih korakov dalje stremijo k osvajanju novih doživetij in dogodivščin.

Slovenski izdelek s tradicijo

Čevlji Ciciban so slovenski izdelek, izdelan na Goriškem. Visoko kvalitetni izdelki so plod znanja generacij v kombinaciji z uporabo sodobne tehnologije. Dolgoletne izkušnje in najsodobnejša tehnologija nam omogočata, da proizvajamo obrtniške izdelke, ki so zares kakovostni in skrbijo za pravilen razvoj otroškega stopala.

70 parov rok za en čevelj

Posebnost naše blagovne znamke je lasten razvojni oddelek, kjer strokovnjaki skrbijo za konstantne izboljšave in specializacijo izdelkov, veliko pozornost pa posvečamo tudi izboru kakovostnih materialov. Preden naš čevelj pride na police trgovin, ga v proizvodnji pregleda 70 parov rok strokovno usposobljenega kadra.

Rezultat so enostavni, a prefinjeni in edinstveni otroški čevlji, ki so modni, udobni in kakovostni. Podjetje sledi najnovejšim tehnološkim in strojnim inovacijam, ki zagotavljajo natančno in vrhunsko kakovost izdelave čevljev. Ob tem pa ostaja zvesto ideji, da so spretne čevljarske roke tiste, ki dajo dodatno vrednost izdelku in, ki ostajajo ključen dejavnik končne kakovosti čevlja.

Ciciban – enostavno naravno

Blagovna znamka Ciciban je trajnostno naravnana, saj za izdelavo visoko kakovostne otroške obutve uporablja le ročno izbrane kvalitetne naravne materiale in lepila na osnovi vode, ki ne škodujejo okolju in dolgoročno poskrbijo za zaščito narave in brezskrbno prihodnosti naših otrok.

Najpogostejše uporabljen material za izdelavo otroških čevljev je le naravno barvano usnje, ki ni obdelano s škodljivimi snovmi, kar dokazujejo tudi malenkostne razlike na površini čevlja ali v njihovih barvnih tonih. Najbolj pomembno pa je, da so vsi uporabljeni materiali mehki, prijetni in nežni na dotik ter skrbijo za dobro počutje malih nogic.

Jesenski trendi, ki bodo navdušili otroke

Za prve korake

Pri Cicibanu smo poskrbeli, da bodo prvi koraki tudi to jesen varni, stabilni in udobni z linijami, namenjeni prav malim nogicam. Čevlji Marines, Over in Buggy so razviti prav za posebno anatomijo malčkovega stopala in poskrbijo za pravilen in zdrav razvoj nogic.

Za šolarje

Vedno aktualen fantovski street style zajemajo modeli Urban – preproste, čiste linije in edinstvene barvne kombinacije bodo dopolnili vsak šolski outfit. Dekleta pa bodo zažigala z bleščicami, zakovicami in dodatki iz linij Strada, Moira in Ryana.

Copatki Ciciban HOME

Za dobro počutje otrok v šoli, vrtcu ali doma pa so na voljo številni modeli in vzorci copatkov iz linije Ciciban Home. Narejeni so iz 100% bombaža, ki je okolju prijazen in obnovljiv vir. Jesensko kolekcijo smo obogatili z novimi barvnimi potiski in našitki.

Udobje, odličnost in vrhunska izdelava ostajajo naša prioriteta, zato Ciciban izdelki že 70. let ostajajo prva izbira staršev iz celega sveta.