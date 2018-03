Razkritje tihe miške in žirantskega krsta v oddaji Nova zvezda Slovenije

Nova zvezda Slovenije

Od fanta, ki si želi postati kuhar z Michelinovo zvezdico, samooklicanega približka Luciana Pavarotija do razkritja Natalije Verboten o tihi miški in žirantskem krstu Tomaža Miheliča.

"Bila sem tiha miška," bo v oddaji Nova zvezda Slovenije razkrila pevka Natalija Verboten. Družbo ji bosta tokrat delala igralec Uroš Smolej in poznavalec modnih brvi Tomaž Mihelič, ki se bo v vlogi žiranta preizkusil prvič. Razkril bo, da mu je pred leti za rojstni dan pesem Happy Birthday zapel kar legendarni Oto Pestner, pa tudi sicer mu bo ta večer pisan na kožo. Tomažu, ki je nekoč s Sestrami zastopal Slovenijo na Eurosongu, bosta kar dva nocojšnja kandidata razkrila, da je njuna največja želja ta, da nastopita na pevskem tekmovanju, kjer bi zastopala našo državo.

Zanimivo bo tudi dogajanje na avdicijskem parketu. Nastopila bo temperamentna prodajalka, ki bo dokazala, da leta niso merilo, saj nikoli ni prepozno ne za glas ne za stas; fant z drzno frizuro, ki si želi postati kuhar z Michelinovo zvezdico; dolgolasec, ki poje z dušo in srcem; skromna 20-letnica, ki rada piše pesmi, a so jo komentarji nekaterih tako prizadeli, da se je za nekaj časa prenehala ukvarjati z glasbo; svetlolaska, za katero je biti pevka idealna služba.

Pa starejši gospod, ki si opero želi približati mladim, sebe pa vidi kot vokalni približek slovitega Luciana Pavarotija; prehlajena Ukrajinka, ki je predstavila narodno pesem; dekle, ki z zmagovalno nagrado želi pomagati staršem, in fant, ki mu je ljubezen do petja zatrla kar učiteljica v šoli … Predstavila se bosta tudi dva dueta: ženski in moški. Kdo je bil uspešnejši, preverite v današnji oddaji.

Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21.00 na Planet TV.