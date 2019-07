Ljubljana je dobila gostilno s ponudbo, po kateri turisti največ sprašujejo

Gostilna Pri kolovratu je ena izmed najstarejših ljubljanskih gostiln, prvi arhivski zapis je namreč iz leta 1836 pod imenom Zum Spinnradl. V 19. stoletju je gostilna med stalne goste štela pesnika Frana Levstika, opernega pevca Josipa Nollija, prvega slovenskega župana Petra Grasselija in sodnika Kuralta. Najbolj poznana pa je bila gostilna v času med obema vojnama, ko so se v njej zbirali penati (najpomembnejši kulturniki tistega časa).

Ustanovitelj Društva penatov je bil nevropsihiater Alfred Šerko. Poleg Šerka so bili v skupini tudi književniki Oton Župančič, Igo Gruden, Pavel Golia, Ciril Kosmač, Fran Albreht, Juš Kozak, Ivan Prijatelj, slavist Matija Šmalc, biolog Pavel Grošelj, literarni kritik Josip Vidmar, Lili Novy, včasih tudi Alma Karlin, literarna zgodovinarja Avgust Pirjevec in Joža Glonar, slikarji Maksim Gaspari, Niko Pirnat, Božidar Jakac, skladatelji Anton Lajovic, Marjan Kozina, Slavko Osterc ...

Gostilno je redno obiskoval tudi priznani arhitekt Jože Plečnik.

Unikaten ambient

Ob poplavi vseh mogočih (in nemogočih) imen gostinskih lokalov v Ljubljani, še posebej v starem mestnem središču, si lahko samo vesel, če se nekdo odloči za ohranitev starega imena. Seveda ne gre le za ime, ampak gre tudi za ponudbo, torej izbor jedi in pijač.

Tak je primer oživljene stare ljubljanske gostilne Pri kolovratu, v kateri tako rekoč vsaka stena govori zgodbe o jedeh in ljudeh, ki so jih tukaj uživali, ki so se tukaj družili, se zabavali, prepevali in še marsikaj. Razveseli nas tudi nabor jedi, saj nam Pri kolovratu ponujajo značilne jedi Ljubljane in Slovenije. Če upoštevamo lokacijo gostilne, ki je v samem središču turističnega dogajanja, je dobila Ljubljana gostilno s ponudbo, po kateri turisti največ sprašujejo. To pomeni, da je postala pomembna sooblikovalka ljubljanske kulinarične razpoznavnosti.

Kot zanimivost lahko napišemo, da se bodo v poletnih večerih odvijali dogodki v dvoriščnem baročnem atriju Gostilne Pri kolovratu. Ta resnično unikaten ambient vas ne bo pustil ravnodušnih.

Več informacij o večernih dogajanjih dobite na: www.kolovrat.si, lahko pa jim tudi pišete po e-poštni na naslov info@kolovrat.si ali jih pokličete v gostilno na številko 01 620 84 84. Vabljeni v center Ljubljane, da preživite lep večer.

